V Liberci se hádají kvůli koupališti, má být bez sauny i občerstvení

„Před dvěma lety odsouhlasili, že obnova Lesního koupaliště bude stát maximálně osm milionů, ani o korunu víc. A najednou se nám náměstek Korytář snaží namluvit, že jsme schválili jen první etapu obnovy, a že je potřeba i druhá za dvanáct milionů. Tuhle jeho hru hrát nebudu,“ rozčiluje se primátor Liberce Tibor Batthyány.

Jeho náměstek Jan Korytář se ale hájí. „Chtěli jsme rekreační zázemí pro stotisícovou metropoli, ne žádnou požární nádrž v Horní Dolní. V červnu tak kvůli politické nevůli otevřeme Lesní koupaliště jen v minimalistické variantě,“ říká Korytář.

Pro plavce to ale neznamená, že by se v areálu nevykoupali. Oprava bazénové vany už je hotová. Stála 5,6 milionu. Za zbývajících 2,4 milionu se opraví přístupová cesta, postaví převlékárny, udělají terénní úpravy, pořídí lavičky, strhne se starý plot. Místo běžných toalet ale budou jen mobilní.

„Právě druhá etapa počítala s klasickými toaletami, stejně jako se saunou, krytou terasou, občerstvením, volejbalovým hřištěm, vodními prvky pro děti, stejně jako se zázemím pro TJ Dukla a pro městské lesy, které jsou teď v ne úplně ideálním objektu v bývalém amfiteátru. Po kolezích jsem chtěl, aby schválili tři sta tisíc korun na projektovou dokumentaci, aby se zjistilo, kolik by to stálo. Ale neprošlo to,“ prohlásil Korytář.

O koupališti se rozhodne až po volbách

Podle Batthyányho jsou to ale megalomanské představy. „My jsme chtěli volnočasový areál, který bude mít hospodárný provoz. A najednou by to mělo stát 1,1 milionu ročně. Pro tohle jsem na začátku nehlasoval a hlasovat nebudu,“ uvedl primátor.

Projektovou dokumentaci nepodpořili ani radní Zuzana Kocumová a Ivan Langr. „Žádali jsme, aby se tento bod přerušil a vrátili jsme se k němu v březnu, až se ujasní některé sporné body. To ale předkladatel odmítl, tak asi nebude nic,“ uvedl Langr. I sám Korytář tvrdí, že tento bod už nebude do rady města dávat. O případné druhé etapě obnovy Lesního koupaliště by se tak mělo rozhodovat až po podzimních komunálních volbách.

Co už je ale na radnici odsouhlasené, je zvelebení Tiché cesty, která vede k Lesnímu koupališti. Tady by se za 1,6 milionu korun mělo letos začít s opravou povrchu cesty, mostků a stavbou povalových chodníků po zamokřených místech. V plánu je i úprava parkovacích ploch vedle objektu Divizny.