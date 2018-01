Sdílet kola půjde už i v Liberci, radnici neodrazuje ani kopcovitý terén

Jako první o chystaném projektu informoval web zdopravy.cz. Město už oslovilo provozovatele služby sdílení kol a nabídku poslaly firmy Rekola a Homeport.

Zkušební část projektu patrně zajistí první jmenovaná společnost. Kola už půjčuje v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích a Teplicích. Půjčování testovalo i Kladno.

Systém funguje tak, že jsou po městě rozmístěny stojany se zaparkovanými koly. Zájemce o vypůjčení se zaregistruje přes mobilní aplikaci. Pomocí mapy v aplikaci zjistí, kde je nejbližší kolo. Z jeho rámu pak opíše číslo a přes SMS dostane kód k odemknutí kola.

Jezdec také zvolí tarif. Platí se pomocí karty. Stojany na kola by měly být v širším centru. Kola ale bude zřejmě možné umístit i na jiných místech, pokud nebudou bránit provozu.

Jízda po Liberci je strašná, říká cyklista

Ve zkušební etapě by se mělo na vybraných místech objevit 60 kol. Test začne patrně v dubnu a trvat má do října.

„Letos bychom stihli celou sezonu. Uvidíme, kolik kol bude nakonec potřeba, jak jsou využívaná jednotlivá místa. Pak bychom teprve přistoupili k výběrovému řízení na firmu, která to bude provozovat,“ naznačil náměstek primátora Jan Korytář.

„Po Liberci je jízda na kole strašná. Město na to není připraveno. Kola není kam přivázat, nejsou cyklostezky. Na jediné cyklostezce je trojí křížení se silnicí a vyplivne vás v Pavlovicích, kde nic není,“ domnívá se cyklista Petr Valenta. Na půjčování kol v Liberci se proto dívá se skepsí.

„Neumím si představit, proč bych si v kopcovitém Liberci půjčil městské kolo a jel se s přáteli jen tak kochat městem od parku k parku jako třeba v Českých Budějovicích. Nejsou tu žádné zajímavé cíle ani ty parky,“ míní Valenta.

Náměstek Korytář je ale přesvědčený o tom, že se nápad ujme. Věří, že ani kopcovitý terén neodradí zájemce o sdílení kol.

„Nevidím v tom problém. Zástupci firmy se už dívali na to, v jakém terénu budou kola mezi jednotlivými stanovišti jezdit. Kola by měla mít převody nastavené speciálně pro Liberec.“

Město se na rozjezdu projektu bude finančně podílet.

„Letos by měly být náklady pro město v řádu stovek tisíc korun,“ uvedl Jan Korytář. Radnice podá žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí, který má nově výzvy na podporu bikesharingu.

Lidé odkládali kola, kam neměli

Nedávno využili společnost Rekola ke zjištění zájmu cyklistů v Kladně.

„Přesná data o počtu cyklistů a místech, kudy nejvíc jezdili, ještě nemáme. Společnost nám je má dodat do konce ledna. Ale lidé to používali hodně, ověřili jsme si, že mají o službu zájem. I přesto, že Kladno je hodně členité a kola nemají převody,“ zmínila mluvčí Kladna Lenka Růžková.

Kladno zaplatilo firmě Rekola za zkušební provoz 600 tisíc korun. I přesto lidé za půlhodinu platili 10 korun. Mohli si ale vybrat třeba i měsíční tarif.

„Nebyly to pro nás vyhozené peníze. Do budoucna už ale chceme službu rozjet s co nejmenším přispěním města,“ zmínila kladenská mluvčí.

„Trochu nám jen vadilo, že společnost zkušební část pojala hodně jako vlastní reklamu. A někteří lidé také nerespektovali místa, kam se měla kola vracet. Jeden člověk kolo třeba přivázal k roletě obchodu, kterou pak majitel vytáhl,“ doplnila mluvčí.

„Myslím, že by systém v Liberci mohl fungovat. Mnoho lidí by třeba i jezdilo po městě, ale mají drahé kolo a bojí se o něj. Zaujmout by to mohlo i studenty. Je ale otázkou, jak bude služba nastavená. Někde je třeba patnáct minut zdarma. Kola by také musela mít víc převodů,“ domnívá se předseda spolku Cyklisté Liberecka Pavel Matějka.