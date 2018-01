Liberečtí radní odmítli motivaci stavebních firem i vypínání semaforů

„Vloni Liberec ochromovala jedna uzavírka a objížďka za druhou. A ne všude se vždy opravdu pracovalo. Proto jsem navrhl, aby se stavebním firmám vyplácely zpětné bonusy za každý den, o který stavbu zkrátí oproti plánovanému termínu. V zahraničí to tak funguje,“ řekl náměstek primátora Jan Korytář.

Peněžní motivaci odmítá město i firmy

Motivační prvek ale rada města neodsouhlasila. „Obávám se, že v tom případě by síťaři přestali s městem komunikovat a do ničeho se tu nepouštěli, maximálně při nějaké velké havárii,“ myslí si technický náměstek primátora Tomáš Kysela.

A spíš rozpačitě se na návrh dívají i samotné stavební firmy. „Kdo bude na radnici určovat, jak dlouho má ta která oprava trvat a co už je podle nich moc dlouho? Nějaký úředník od stolu nebo snad nějaká komise? Navíc lidé kolikrát nadávají, že se něco dlouho opravuje, ale vůbec netuší, že jsou určité technologické lhůty, které se zkrátit nedají. Takže se tam třeba několik dní fyzicky nepracuje, ale to neznamená, že se s tou stavbou nic neděje,“ sdělil vedoucí pracovník jedné ze stavebních firem, který ale nechtěl být jmenován.

Žluté světlo stačí, myslí si Korytář

Korytářovi neprošel ani návrh na úpravu semaforů tak, aby mimo špičku řidiče zbytečně nebrzdily. Místo červené chtěl náměstek jen blikající žluté světlo.

„Některé křižovatky jedou na plný režim i o půlnoci. Například u teplárny, v Košické, u bývalé Textilany a podobně. To je úplně zbytečné. Mimo špičku stačí žluté světlo, i o víkendech,“ uvedl Korytář.

„Já bych hlavně uvítal řešení pro zlepšení dopravy ve špičce. To, že svítí červená ve dvě ráno u bývalé Textilany mě tolik netrápí, jako totálně zasekaný Liberec ve čtyři odpoledne,“ myslí si profesionální řidič Radek Černý.

Náměstek Kysela s úpravou režimu semaforů nesouhlasí.

„Dopravu v Liberci to určitě nespasí. Navíc každý zásah do světel na jedné křižovatce se promítne do fungování dalších křižovatek, signalizace na sebe navazuje,“ poukazuje Kysela, který v Korytářově návrhu vidí spíš jen předvolební akci.

Program spočítá, kudy objet uzavírku

I přesto ale i on zvedl ruku pro nákup softwaru na lepší plánování uzavírek s ohledem na intenzitu dopravy, se kterým Korytář také přišel.

„S tím souhlasím, ten program je tady zapotřebí. Umí vypočítat kudy nejlépe vést objízdné trasy, když ve městě uděláme dvě, tři velké uzavírky. Máme data kolik aut kudy jezdí, z toho se dá dobře vycházet, abychom objízdnou trasu nedali někam, kde pak vznikne totální zácpa,“ dodal Kysela.

Software v hodnotě přibližně 400 tisíc korun chce radnice pořídit ještě do léta. „Návrhy, které radou města neprošly, ještě projedná komise pro dopravu a po doplnění sporných věcí je chci znovu předložit během února,“ dodal Korytář.