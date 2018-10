Zeman měl druhý nejvyšší počet hlasů v zemi, o Senát se utká s Tejmlovou

Zeman získal 34,31 procenta hlasů. Navíc měl takřka nejvíce hlasů ze všech kandidátů v republice. Předběhl ho jen Jiří Čunek kandidující na Vsetínsku, který místo v Senátu obhájil hned v prvním kole.

Právnička a mediátorka Tejmlová je jabloneckou zastupitelkou za Změnu pro Jablonec. Voliči jí svěřili 10 505 hlasů, což je 22,21 procenta. K volbám ve volebním obvodě 35 přišlo 44,38 procenta oprávněných voličů.

Zeman tak velký úspěch nečekal

Zeman se MF DNES svěřil, že tolik hlasů nečekal.

„Až takový úspěch a s tolika hlasy mě překvapil. Ale začínáme znova. To, co bylo v prvním kole, je pryč a druhé kolo začne zase od nuly. Proto doufám, že voliči, kteří přišli v prvním kole a dali mi hlas, mi zachovají přízeň i v tom druhém,“ okomentoval Zeman.

Žádnou zostřenou kampaň v příštím týdnu nechystá.

„Za ten týden těžko něco vymyslíte. Kampaň by měla trvat roky, těžko někoho přemluvíte, když nic neděláte, čtrnáct dní, tři týdny před volbami,“ dodal senátor.

Oslavu postupu do druhého kola prý nechystá. „Já jsem utahaný, sedřený. Já si dám čaj s citrónem a v pondělí začínám znova. Čeká mě práce na obci, ve firmě a ta nepočká,“ řekl Jaroslav Zeman.

Tejmlová: Lidé stále mají důvěru v politiky

Michaela Tejmlová uvedla, že má z druhého místa obrovskou radost.

Michaela Tejmlová - SEN 21 (Jablonec nad Nisou)

„Jsem za hlasy voličů velmi ráda. Je vidět, že se vyplatilo dělat kontaktní kampaň v ulicích. Bylo totiž vidět, že lidé stále mají, nebo chtějí mít důvěru v politiky a hlavně tu lidskou. Poděkování patří také celému mému týmu,“ sdělila Tejmlová.

Kontaktní kampaň podle ní bude pokračovat i v příštím týdnu.

„Rádi bychom, aby lidé, kteří mi dali důvěru, přišli k volbám znovu. Kampaň bude co nejvíce pozitivní, nebudeme do nikoho kopat. Jediné na co upozorňujeme, je fakt, že můj protikandidát měl asi jen jednačtyřicetiprocentní účast na hlasování v Senátu. To mi prostě vadí. Vím, že Senát je i o pomoci regionů, ale senátor se má zúčastnit hlasování. Pokud bych se stala senátorkou, žádnou další funkci bych nebrala, byla bych jen řadovým zastupitelem v Jablonci,“ upozornila Tejmlová.

Jaroslav Zeman odmítl svoji soupeřku pro druhé kolo komentovat.