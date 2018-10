Voliči na Jablonecku prodloužili senátorský mandát výrobci hraček Zemanovi

Jaroslava Zemana opětovné zvolení těší, ale říká, že má velmi špatný dojem z neférové kampaně od hnutí Senátor 21, za které kandidovala jeho soupeřka, právnička, mediátorka a jablonecká zastupitelka Michaela Tejmlová.

„Byla to zlá, neférová kampaň. Před šesti lety, když byli moji soupeři pan Eichler či paní Paukertová, tak to byla gentlemanská kampaň, nikdo na nikoho neútočil. Jsem proto rád, že už je to za mnou. Pomáhali mi starostové ze Semilska a Jablonecka, za ně jsem chtěl, abychom to vyhráli,“ okomentoval senátor.

Narážel tak například na to, že jeho soupeřka ve druhém kole připomínala jeho jednačtyřicetiprocentní neúčast na hlasování v Senátu nebo že má několik placených funkcí.

Starosta Albrechtic by rád pokračoval ve své předchozí práci. Jeho velkým tématem je řešení problémů s lidmi z okraje společnosti.

„Chci oslovit kolegy ze Senátu, ale i ze Sněmovny, aby se už konečně něco udělalo s těmi nesmyslnými dávkami na bydlení. Rozvrací to panelové domy, ulice, města, vesnice. Je to cesta do pekel. Obchodník s bídou, když to řeknu ironicky, za to vlastně ani nemůže, protože to štědře podporuje stát. Jde to od ministerstva práce a sociálních věcí, tam je zakopaný pes. Obce jsou bezbranné, zbývají jim oči pro pláč. To je moje největší téma. Ale budu i podporovat cestovní ruch, pomáhat, jak jsem pomáhal doteď,“ uvedl Zeman.

V práci pro místní budu pokračovat, řekla poražená kandidátka

Poražená Michaela Tejmlová poděkovala za 9601 hlasů, které od lidí dostala. „Je to pro mě velká motivace a samozřejmě v práci pro místní obyvatele budu pokračovat dál,“ sdělila.

K volbám ve volebním obvodě 35 přišlo v druhém kole 19,53 procenta oprávněných voličů. V prvním jich bylo více - 44,38 procenta.

V tomto obvodu, který zahrnuje i část Semilska, letos usilovalo o senátorský post sedm kandidátů. Zeman získal v prvním kole 34,31 procenta, Tejmlová 22,21 procenta hlasů.

V senátních volbách v roce 2012 se o post senátora na Jablonecku ucházelo deset kandidátů. Tehdy pro Jaroslava Zemana ve druhém kole hlasovalo 63,62 procenta zúčastněných voličů a porazil tehdejšího libereckého hejtmana Stanislava Eichlera (ČSSD). V prvním kole k volbám přišlo 37,07 procenta voličů, ve druhém jich hlasovalo 19,90 procenta.