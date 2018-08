Vězně kopali a mučili vařící vodou, za šikanu zůstanou déle za mřížemi

Stalo se to v říjnu 2016 ve vazební cele. Násilí podle obžaloby trvalo zhruba devět hodin. Teprve pak se bitému a ponižovanému vězni podařilo pomocí tísňového hlásiče přivolat příslušníka vězeňské služby.

„Poškozený utrpěl popáleniny prvního a druhého stupně hřbetu ruky oboustranně a pohmoždění levého stehna. Musel se déle než týden léčit,“ přiblížil zranění poškozeného liberecký státní zástupce Miroslav Mareš.

Policie nejprve případ vyšetřovala jako přečin ublížení na zdraví. Později jej ale překvalifikovala i jako zločin vydírání se zbraní.

Údery, kopy i pomočení hlavy

Cynismus obou násilníků spočíval mimo jiné v tom, že spoluvězně ve vazební cele nutili, aby si vybral z fyzických trestů dva, které mu nejvíc vyhovují. Když poškozený volil úder do obličeje, inkasoval od spoluvězňů úder do tváře a kop do nohy.

Když jej druhý agresor kopal kolenem do stehna, musel poškozený své tělo natočit tak, aby se agresor trefil co nejsnadněji. Poté mu vařící vodou polili ruce. Mučený vězeň přitom nesměl ucuknout ani zakřičet.

Aby usnadnili splnění podmínek, přivázali mu spoluvězni jednu ruku ke kohoutku a do úst si mohl vložit ručník. Donutili ho také strčit hlavu do záchodové mísy a pomočili mu ji. Ponižování a násilí vyvrcholilo tím, že poškozeného nutili jíst ovesné vločky smíchané s exkrementy.

Věznice: Šikana se nedá stoprocentně minimalizovat

Oba obžalované shledal soud vinnými ze zločinu vydírání a z přečinu ublížení na zdraví. Případ je už pravomocný, odvolání obou obžalovaných soud zamítl.

Odsouzení si tak za násilí ve věznici odsedí za mřížemi 5 a 6 let. Mladšímu obžalovanému soud uložil souhrnný trest šesti let – byl mu zpřísněn dvouletý trest uložený již dříve. Starší pachatel dostal úhrnný trest pěti let.

„U našeho soudu se spíše jedná o méně častý případ,“ zmínil mluvčí Okresního soudu v Liberci Přemysl Pechlát.

I podle mluvčí Vazební věznice v Liberci Radky Šmucrové šlo o ojedinělou kauzu.

„Už u přijetí sestavujeme anamnézu, tipujeme pravděpodobné pachatele násilí nebo oběti. Samozřejmostí je, že by se neměli dostat k sobě do cely. Ty lidi postupně hodnotíme a sledujeme. Šikana se ale nikdy nedá stoprocentně minimalizovat. Do hlavy těm lidem nevidíme,“ řekla Šmucrová.

Ne všechny případy se daří odhalit a prokázat

Během roku podle ní řeší věznice šikanu v jednotkách případů. Mluvčí připustila, že ne všechny případy se daří odhalit a prokázat.

„Rozhodně ale neevidujeme nárůst případů agresivity mezi vězněnými. Dokonce jsme zaznamenali mírný pokles,“ dodala mluvčí.

„Zaměstnanci věznice vytipovávají vězně, kteří by mohli být objektem násilí, například odsouzení s nižší hmotností. U nich se pravidelně provádí lékařská prohlídka, aby se zjistilo, jestli vězněná osoba nenese stopy po fyzickém násilí. Vytipováváni jsou i možní agresoři,“ zdůraznila mluvčí Věznice Rýnovice Monika Králová.

I rýnovická věznice zaznamenala letos v porovnání s loňských rokem pokles zjištěných případů násilí.

„Tento stav lze přičíst mimo jiné na vrub vysoké zaměstnanosti odsouzených,“ řekla Králová. Každé poranění, případně fyzické násilí podle ní věznice eviduje a prošetřuje.

„Pokud se násilí mezi vězněnými osobami prokáže, viník je vždy kázeňsky potrestán, popřípadě se dostane před soud,“ uvedla Králová.

„Pokud se nejedná o viditelné zranění a poškozený, či svědci události, věc nenahlásí, může se stát, že se zaměstnanci o konfliktu mezi odsouzenými nedozvědí,“ připustila mluvčí.