Na silnicích zůstal led silný několik centimetrů. Sůl už nezabírala

Příkladů je hned celá řada. Led o těžko uvěřitelné mocnosti několika centimetrů tvořil ještě v pondělí ráno a celý minulý týden velmi nebezpečnou překážku na silnici z Jablonce do Liberce v ulici Pod Vodárnou v Lukášově.

Voda vytékala a zamrzala na rozhraní okresů na jablonecké straně. Po ledu řidiči jeli několik metrů. Silnice je městská.

„Lidé nám kvůli tomu volali. Na silnici jsem popravdě řečeno už dlouho nic takového neviděl, je tam vyloženě kráter. Upozornili jsme na to jablonecké kolegy a už je to aspoň označené. Je pravda, že mrazy byly extrémní, ale led je tam pořád a je to tam velmi nebezpečné,“ zhodnotil Vlastimil Malý z liberecké dopravní policie.

Řidiči mohli na silnici zatím jen zpomalovat. Nic jiného jim nezbývalo, led vozovku pokrýval řadu dní.

„Ještě na začátku minulého týdne to ani nebylo označené. Hlavně v noci tam hrozily těžké nehody. Překvapuje mě, že nikdo led neodsekával,“ řekl řidič Josef Roubal.

„Led bouráme a odvážíme. Teď při nižších teplotách to budeme i rozsolovat. V mrazech to ale nešlo,“ uvedl Milan Nožička, ředitel jabloneckých technických služeb. V pondělí odpoledne už byla silnice v jednom pruhu průjezdná.

Na Albrechtickém kopci přispěl led k nehodě

Na ledu pod vrcholem Albrechtického kopce na státní silnici ve směru na Frýdlant se minulý týden stala i dopravní nehoda. „Zrcadlo“ se vytvořilo v levotočivé zatáčce.

Řidička škodovky na něm dostala smyk a sjela do příkopu. Odvážela ji sanitka.

„Byl zanesený propustek a příkop, voda pak tekla přes silnici a zamrzala. Obecně je to problém i jiných silnic,“ upozornil policista Malý.

V Jablonci způsobily zamrzlé propustky potíže hned na několika místech. Kvůli ledu dokonce město nechalo uzavřít komunikace U Mohelky a spojku ulic Zemědělská a Pod Vodárnou.

„Led se bude postupně odstraňovat,“ uvedla mluvčí jablonecké radnice Markéta Hozová. Jen velmi obtížně průjezdná byla křižovatka ulic Jahodová – Malinová ve Vrkoslavicích. „I tady se budou ledové plotny postupně odstraňovat,“ řekla mluvčí Hozová.

Sbíječkou se led drtit nemůže

Potíže mají i krajští silničáři. „Na několika místech se potýkáme s vodou, která vytéká ze sousedních pozemků. I když jsme na ni upozorňovali majitele, nic s ní neudělali. Takový problém je třeba v Jablonci v Krkonošské ulici. Místo označíme, moc řešení se ale nenabízí,“ přiblížil ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička.

„Když moc mrzne, sůl neúčinkuje. Led ani nestrhneme radlicí. Sbíječkou nebo krumpáčem bychom zase mohli silnici poškodit,“ dodal ředitel Růžička.

Sníh nejen na severu Čech padal i 6. března: