Do silnic v Libereckém kraji půjde miliarda, nejhorší situace je na Semilsku

Z kraje navíc zaznívá, že už nechce některé silnice pouze „zaplácnout“ asfaltem a chystá jejich kompletní rekonstrukce. Zatím má kraj k dispozici na opravy přibližně 600 milionů korun, dalších asi 400 tisíc jde na celoroční údržbu.

Více peněz může přitéct z dotací

Peněz může být ovšem ještě více, čeká se i na nejrůznější dotace. Podle náměstka hejtmana Marka Pietera po jarní oblevě nastoupí na silnice druhých a třetích tříd technici a vyhodnotí, zda bude stačit pouze celoplošná oprava, nebo půjde o kompletní rekonstrukci.

„Nechceme jít už tou cestou jako kdysi, kdy si kraj vzal úvěr na opravu silnic v hodnotě půl miliardy a rychle naflákal asfalt na co nejvíc úseků. Jenže pak vidíme, že takovéto silnice musíme znovu třeba až třikrát opravit. Celoplošná oprava sice dobře vypadá a je to rychlé, ale pokud je tam třeba špatné podloží, vznikne problém,“ popsal Pieter.

To se týká například silnice II/294 v Rokytnici nad Jizerou, silnice II/268 z Mimoně na Ralsko nebo II/592 v Kryštofově Údolí. V případě silnic třetí třídy je ve špatném stavu cesta z Benecka na Mrklov.

„Právě na rekonstrukce a opravy těch nejhorších úseků na Semilsku se zaměříme. V některých případech se musí udělat kompletní rekonstrukce včetně podloží a všech konstrukčních vrstev. Stojí to logicky více peněz, ale jde nám hlavně o kvalitu a životnost,“ dodal hejtman Martin Půta.

Rozdíl v ceně za metr je až několik stovek korun

Ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jiří Růžička upozorňuje na často obrovské rozdíly v cenách prací.

„Pokud silnici jednoduše řečeno odfrézujeme a položíme na ni pět centimetrů asfaltu, tak se pohybujeme v řádu stokorun za metr čtvereční. Pokud ale musíme zasáhnout do konstrukční vrstvy, tak se dostáváme k částce jeden a půl až dva tisíce za metr čtvereční,“ vysvětlil Růžička.

„Pokud se nám například pod silnici dostane voda, dostaneme se finančně zase někam jinam. Víme, že třeba propustky stojí od pár tisíc korun ale i do milionu.“

Pieter doplnil, že pokud by chtěl kraj mít silnice, které by dostaly jako ve škole známku maximálně do trojky, musel by do nich investovat téměř dvě miliardy korun. Letos se zatím velké opravy plánují bezmála 45 kilometrů krajských silnic.