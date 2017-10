Otevřete silnici kolem Souše celoročně, žádají starostové z Frýdlantska

Potíž je ale v tom, že silnice prochází nejpřísnějším ochranným pásmem vodního zdroje.

Starostům dává za pravdu i vedení kraje. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Marka Pietera by ale bylo schůdnější dobudovat silnici z Horního Polubného na Smědavu a otevřít ji většímu provozu.

„Dopravní obslužnost mezi Frýdlantskem a Tanvaldskem je potřeba řešit,“ nastínil Matek Pieter.

Albrechtický kopec turisty odrazuje

Ochranáři tento nápad považují za hloupost. Osmnáct obcí a měst Mikroregionu Frýdlantsko navrhuje celoroční provoz v dopise zaslaném krajskému odboru dopravy.

„I když se turisté z Jablonecka chtějí podívat do Frýdlantu nebo do hejnické baziliky, zavřená silnice kolem Souše je odradí. O desítky kilometrů delší trasou přes Albrechtický kopec nepojedou,“ řekl předseda Mikroregionu Frýdlantsko a starosta Heřmanic Vladimír Stříbrný.

„Rádi bychom našli řešení, které zohlední jak potřeby unikátního přírodního bohatství Jizerských hor, tak obyvatel hospodářsky slabého Frýdlantska,“ uvedl starosta Stříbrný.

Celoroční provoz? Zatím utopie

Jenže představa celoročního provozu je zatím utopií. „Silnice prochází ochranným pásmem I. stupně v bezprostřední blízkosti přehrady. Podél silnice jsou lapoly pro případné zachycení znečištění ropnými látkami při havárii. V zimě lapoly zamrzají a jejich funkčnost je tak prakticky nulová. Hlavně proto se silnice uzavírá,“ uvedla Jana Burianová, mluvčí Povodí Labe.

Státní podnik se obává, že by v případě havárie uniklé kapaliny znečistily vodu přehrady. „Provoz v zimním období je navíc vyloučen, protože nelze udržet sjízdnost,“ podotkla mluvčí.

Na silnici Souš – Smědava stále platí rozhodnutí o ochranném pásmu vodního zdroje Souš, které vydal Okresní úřad v Jablonci nad Nisou 3. listopadu 1999. Silnice se otvírá jen na základě výjimky.

Půta: Přes Švihov taky vede dálnice D1

Podle kraje by na úzké silnici s obtížným vyhýbáním mohl být semafor s delším intervalem, který by dopravu řídil kyvadlově. „Myslím, že chybí vůle to vyzkoušet alespoň nějakou zimu. Přes vodní nádrž Švihov prochází dálnice D1, zásobuje se z ní celá Praha, a také je to řešitelné,“ míní hejtman Martin Půta.

Na neprostupnou zeď naráží i návrh starostů, aby kolem Souše mohla v létě jezdit víkendová autobusová linka. Tanvaldsko a Frýdlantsko by podle představ starostů spojila dvakrát denně. Dnes na soušskou silnici mohou auta do 3,5 tuny.

„Prolomit nařízení ohledně Souše je velmi obtížné. Z pohledu propojení obou regionů se ale nabízí řešení prostřednictvím silnice, která vede z Horního Polubného přes oblast Jizerky až na Smědavu. Vodní zdroj by tam nebyl v ohrožení. Kdyby se upravila, mohla by být pro auta zprovozněna například i Knížecí cesta,“ nastínil Marek Pieter.

„Cesta z Jizerky vede přímo středem Národní přírodní rezervace. Navíc je to klimaticky velmi problematická oblast, v zimě je tam víc sněhu než na Soušském sedle. Vůbec si něco takového neumím představit, úvaha mi přijde zcela iracionální. Nehledě na to, že je v zásadním konfliktu s ochranou přírody,“ reagoval Jiří Hušek, regionální ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny.

Připomněl, že na Jizerku vede silnice třetí třídy, dál už jsou jen lesní cesty. „Nemají šířkové a směrové parametry, ani potřebnou únosnost. Naproti tomu podél Souše vede silnice druhé třídy. Je to tam otázka jen technických úprav a dohody,“ připomněl Hušek.