Skautů v Libereckém kraji přibylo. Je jich nejvíc od revoluce

Členská základna Junáka, jak zní české pojmenování pro skautskou organizaci, roste ve všech věkových kategoriích. Zatímco před devíti lety měl Junák v kraji jen deset dětí mladších šesti let, dnes je takových 79. Rovněž dospělých skautů nad 18 let za stejnou dobu přibylo o 120.

Přestože české skauty zasáhly zákazy během let komunismu a přerod do nechvalně proslulého Pionýru, je jeho obliba stále větší. Podle Jany Pekařové z turnovského střediska Štika je to proto, že skaut není jednostranně zaměřená organizace a místo zde najdou otloukánci, šprti i machři.

„Skaut rozvíjí u dětí všestrannost, což je vlastně hlavní podstatou skautů – nejde jenom o pobyt v přírodě, se kterým je skautování veřejností hodně spojováno, ale i třeba o rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, spolupráci ve skupině vrstevníků, možnost rozvíjet se v tom, v čem jsem dobrý. Zároveň je možnost setkávat se se zahraničními skauty na velkých mezinárodních akcích, což je potom třeba motivace k tomu, aby se člověk učil cizí jazyky,“ vypočítává výhody skautingu Pekařová.

Skauti a skautky fungují v několika kategoriích podle věku od pětiletých benjamínků, přes světlušky a vlčata, po starší rovery, činovníky až po oldskauty. A dávno neplatí, že jejich programem je učení uzlů nebo práce s buzolou. Naopak, snaží se přizpůsobit současným trendům.

„Řada středisek má svůj účet na sociální síti Facebook, kde propagují svoji činnost. Když byste zadali hashtag #skaut, objeví se řada příspěvků, které se skautováním souvisí. Chytré telefony využíváme při hraní různých her. Technologie se objevují třeba i v aktivitách skautů společně s Českou televizí – jen řekněte, kdo si v létě neulovil svou ovečku v rámci hry Déčka,“ ptá se Jana Pekařová z Turnova.

Nejvíce skautů je v Turnově

Právě Turnov má jednu z nejpočetnějších základen Junáka z českých měst. Stabilně je zde přes 300 skautů. Dlouhá léta vedl zdejší středisko Štika turnovský starosta Tomáš Hocke. Kvůli pracovním povinnostem sice před dvěma lety vedení předal dál, ale aktivním skautem nadále zůstal.

„Ke skautům jsem se dal na jaře 1990 v mých 14 letech, dnes jsou v něm i dvě z mých tří dcer. Nikdy jsem nelitoval. Skaut mi dal přátelství na celý život a naplnil mé dětství zážitky, z nichž dodnes čerpám,“ tvrdí Hocke.

Své syny Matěje a Mikoláše posílá k libereckým vodním skautům i liberecký historik Ivan Rous. Jeho manželka Andrea popisuje, že skautská filozofie je dobrá příprava na samostatnost a morální hodnoty, které děti získají.

„Na naše děti blahodárně působí různorodost a pestrost aktivit od brigád v klubovně, jedno či dvoudenních výprav, putovních táborů až po osvětu a charitativní činnost – například pomoc při úklidových akcích a zapojení se do akce Den proti rakovině. Děti se učí spolupracovat, některé i poslouchat, musí být samostatné a rozhodné,“ hodnotí Andrea Rousová.

Skautem z rodinné tradice

Důvodů, proč dát dítě do skautu, může být víc. Například rodinná tradice. To hrálo roli například u rodiny Brustmannů z Turnova, kteří letos poprvé poslali do skautského oddílu Koaly svou dceru Emilku.

„Dcera je už čtvrtou generací skautů u nás v rodině. Primárně u nás rozhodly principy skautingu a kladení důrazu na hodnoty jako slušnost, ohleduplnost, všeobecný rozhled, práce v kolektivu a kladný vztah k přírodě,“ řekl otec Ondřej Brustmann.

Skaut umožňuje angažovat se i rodičům. Manželé Paickrovi z Turnova třeba absolvují uklízecí brigády v oddílu, kam chodí jejich dcera Nela. „Dali jsme ji tam proto, že oba jsme skautem prošli a máme na to hezké vzpomínky. Skaut podle nás učí děti hodnoty, na které dnešní společnost často zapomíná, jako pomoc druhým, vzájemná podpora, mladší se učí od starších, starší dávají pozor na mladší a v neposlední řadě také pohyb a úcta k přírodě,“ tvrdí maminka děvčete Jitka Paickrová.

Navzdrory pestrosti aktivit, které skauti mají, patří skauting k nepříliš nákladným koníčkům. „Očekávám částku cca 1500 korun za rok. Určitě se jedná o levnější z kroužků naší dcery,“ zamyslel se Ondřej Brustmann.



Patří mezi nejlevnější koníčky

Poplatek na jedno dítě činí tisíc korun ročně. Něco stojí víkendové akce, kdy rodiče musí hradit jízdné, kapesné a stravné. Jednou za rok se koná dvoutýdenní tábor, ten je ale jen u starších skautů.

„Do vstupních nákladů je potřeba připočítat i cenu za plaveckou vestu, boty do vody a skautský kroj, plus spacák, batoh a pevnou obuv, ešus a další drobnosti, pokud již doma nemáte nebo nedědíte po starším sourozenci,“ vypočetla Andrea Rousová.

Ve skautu vznikají díky společným zážitkům zdravé a silné přátelské vztahy, často na celý život. Pevné a bezpečné místo tu najdou všechny děti, i ty, které jsou třeba trošku nemotorné, zakřiknuté nebo mají nějaké znevýhodnění. Skauting je postavený na spolupráci a podpoře druhých, ne na soutěži. Kluky a holky vede k samostatnosti, zodpovědnosti a schopnosti poradit si v každé situaci. Důležitým principem skautingu je pobyt v přírodě, kde se skauti snaží trávit maximum času.

„Jednotlivá střediska, která v našem kraji najdete jak ve velkých městech jako je Liberec či Jablonec, až po ta nejmenší například v Tatobitech, přibírají nové členy, a to různých věkových kategorií,“ popisuje Ondřej Peřina, předseda Krajské rady Junáka Libereckého kraje. „Pokud hledáte nejbližší vhodný oddíl pro vaše dítě, podívejte se na www.skaut.cz/mapa, kde najdete všechny informace,“ dodává.