Rokytnice chystá trasy pro skialpinisty, začátečníky zaučí instruktor

Skiareál nabídne návštěvníkům Rokytnice nad Jizerou půjčovnu lyží a dalšího vybavení pro skialpinisty. O začátečníky se postará instruktor.

„Naše skialpinistické centrum bude první v České republice,“ říká Milan Matoušek, vedoucí provozu v rokytnickém skiareálu. „Do půjčovny pořídíme dvacet sad s vybavením pro skialpinisty. Vyjdou nás asi na šest set tisíc korun.“

Okruhy začnou a skončí v Rokytnici

Zájem o skialpinismus roste v celém světě a Krkonoše nejsou výjimkou. O podobě pěti různě obtížných okruhů nad Rokytnicí jedná skiareál se Správou Krkonošského národního parku.

Skialpinisté by se dostali třeba do sedla Lysé hory, ke Čtyřem pánům, pramenu Labe, k Růženčině zahrádce nebo nad údolí Mumlavy. Trasy by míjely rovněž Dvoračky nebo Labskou boudu. Všechny začnou a skončí v Rokytnici.

„Navrhované okruhy nejsou v konfliktu s ochranou přírody v národním parku,“ tvrdí mluvčí správy parku Radek Drahný. „Skiareál je povede po sjezdovkách, po lesních cestách a na hřebenech po místech, kudy se jezdí na běžkách nebo chodí pěšky. Okruhy pro skialpinisty skiareál neplánuje na území, kam platí v národním parku zákaz vstupu.“

Na hřebeny Krkonoš za čtyři až šest hodin

Skiareál musí okruhy vést mimo první, nejpřísněji chráněnou zónu národního parku. Z Rokytnice na hřebeny Krkonoš se skialpinisté vyšplhají za čtyři až šest hodin. K trasám umístí skiareál osm tabulí s pokyny a informacemi pro skialpinisty.

„Doufáme, že naše nové okruhy odvedou skialpinisty z míst, kde by mohli škodit přírodě, nebo ze svahů, kde je ohrožují laviny,“ tvrdí Matoušek. „Někteří se opravdu na zakázaná místa vydávají, například do Kotelních jam.“

Podle Matouška vyjdou nejlevnější sady pro skialpinisty na devět tisíc korun, lepší sady pro sportovně založené skialpinisty pak na šestnáct tisíc korun.



Rokytnice nad Jizerou je největším skiareálem v Libereckém kraji. Modrá sjezdovka měří přes tři kilometry a délkou ji předčí pouze sjezdovka v Ramzové v Jeseníkách. Její nejvýše položená partie však vede skoro po rovině. Rokytnický skiareál vložil letos sedm milionů korun do vylepšení zasněžovacího systému. Milion korun stál 32 metrů dlouhý pojízdný pás pro děti v lyžařské škole.

Za jednodenní permanentku zaplatí dospělí lyžaři v hlavní sezoně 650 korun, v takzvané top sezoně ještě o 70 korun víc. Jedná se o období mezi 25. a 31. prosincem a o jarní prázdniny od 4. února do 4. března.