Strážníci jezdí v SUV, vyšla je levněji než běžné zákazníky

„Naší prioritou byla bezpečnost. Při zásazích používáme výstražnou světelnou signalizaci, kterou však ostatní řidiči snáze přehlédnou, pokud je na nižším autě. I z toho důvodu mají třeba sanitky méně nehod než policisté,“ vysvětlil, proč padla volba na SUV ředitel Městské policie Česká Lípa Vladimír Jeník.

Karoqy jako SUV poskytují strážníkům vyšší posez a výhled, což byl další důvod, proč se pro ně rozhodli. „Za den z toho auta vystoupí a nastoupí třeba stokrát. Navíc, při nutnosti rychlého zásahu je jejich akceschopnost vyšší, než kdyby se museli soukat z nízké fabie,“ podotkl šéf strážníků.

Nová auta již strážníci potřebovali, předtím používali k zásahům naprosto nevhodný deset let starý naftový superb a ojetou octavii s 400 tisíci kilometry na tachometru. Vzhledem k tomu, že zbylé služební vozy jsou roomstery, je logické, že kvůli servisu a opravám padla volba znovu na Škodu.

Na jednom autě sleva 100 tisíc korun

Oba karoqy radnice pořídila v motorizaci 1.5 v benzinu při výkonu 110 kW, tedy 150 koní. Pokud z finální ceny odečteme 205 tisíc korun, kolik stály polepy a montáž výstražného zvukového a světelného zařízení, vyjde nám cena jednoho vozu na 475 tisíc korun. To je téměř o 100 tisíc korun méně, než za kolik se v podobné specifikaci prodávají Škody Karoq lidem prostřednictvím dealerů.

„Je z toho zřejmé, že automobilka v tomto případě nabídla všechny možné slevy a výhody, které poskytnout lze. Jim jde trošku o reklamu, aby byla jejich auta vidět. Zároveň vědí, že si zajistili další roky servisování těchto vozů, což jsou pro ně další peníze. Obyčejný smrtelník se na tuhle cenu nikdy nedostane,“ řekl MF DNES prodejce automobilů Škoda, který si přál zůstat v anonymitě, redakce však jeho jméno zná.

Ani při započítané slevě však auta nepatří k nejlevnějším. Sousední města používají lidovější vozy. V Ústí nad Labem nedávno strážníci pořídili Dacii Duster a Dokker v součtu za 700 tisíc korun, v Děčíně mají také dustery, považované za nejlevnější SUV. Bílina svým strážníkům koupila Volkswagen Caddy s plynovým pohonem, díky čemuž na nákup vozu mohli čerpat dotaci.

Není třeba kritizovat za každou cenu, míní opozice

Cena za auta však výjimečně nevybudila k protestům českolipskou opozici. Ta překvapivě nákup karoqů schvaluje.

„Už jsem také na Facebooku četl výtky na zbytečný luxus. Já tento názor nesdílím a nechci se účastnit tradičního předvolebního mediálního kopání do městské policie. Strážníci v těch vozech tráví spoustu času a klimatizaci či lepší posez nepovažuji za luxus, ba ani za nadstandard. Neumím si představit, že bychom je nechali jezdit ve starých feliciích. To by nám jich tu moc nezbylo,“ komentoval zastupitel Pirátů Petr Jeník.

„Potřebují vyšší podvozek, protože často škrtali vanou, a vyšší posez, kvůli výhledu, ale i kvůli tomu, že neustále nastupují a vystupují z vozu, což je u nízkých aut problém. Není třeba kritizovat za každou cenu,“ míní Tomáš Vlček (nezařazený). Vadí mu ale, že o nákupu aut se rozhodlo bez vědomí zastupitelů na radě města.

„Zastupitel se to dozví tak, že nová auta vidí před služebnou, nebo od novinářů,“ povzdychl si Vlček. „Zastupitelstvo je nejvyšší orgán města a my nemáme žádné informace, po všem se musíme pídit,“ potvrdil obavy Zdeněk Ježák (nezařazený). Mluvčí města se k zaslaným dotazům nevyjádřil.