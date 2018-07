Libereckým skokanům chybí můstky, klubu hrozí zánik

S mládežnickými můstky K20 a 35 s umělým povrchem a nerezovou nájezdovou stopou pro tréninky a závody počítá studie ve veseckém areálu. Nabízí ideální zázemí a podmínky ke stavbě, můstky by navíc pomohly zvýšit návštěvnost.

Klub nemůže žádat o dotaci

Potíž je ale v tom, že klub SK Ještěd nemůže žádat o dotace ani připravovat nákladný projekt. Areál patří městu. Na stavbu by bylo zapotřebí 22 milionů korun.

„Usilujeme o to, abychom pozemek dostali například do dlouhodobého pronájmu. Bez jakéhokoli vztahu k pozemku nám dotace zůstane zapovězená. Řešením by ale bylo i to, kdyby o dotaci žádalo město a můstky vybudovalo samo. Mám bohužel pocit, že řešení stále je v nedohlednu,“ upozornil Miroslav Sadvar, předseda oddílu skoku na lyžích a severské kombinace SK Ještěd.

Skokani hrají doslova o čas. Tomuto sportu podle činovníků klubu i přes slavnou historii v Liberci skutečně hrozí zánik. Dětí ubývá. Oddíl jich dnes má šestnáct. Předžáci chybí úplně.

Děti musí dojíždět až do Německa

„Je to tím, že děti nemohou trénovat v Liberci, rodiče to odrazuje. Děti denně vozíme do Desné, Lomnice, Harrachova nebo německého Kottmaru. Kromě toho, že nás to finančně velmi vyčerpává, děti nemají tolik času na tréninky, vracejí se pozdě večer a rodičům se to nelíbí,“ nastínil Oldřich Nejedlo, sportovní ředitel oddílu skoku na lyžích a severské kombinace SK Ještěd.

„Bohužel je to tak, že většinou už u nás skáčou jen děti trenérů nebo bývalých skokanů. Ostatní ani nemůžeme namotivovat, protože nemají možnost podívat se, jak tréninky nebo skoky vypadají a co tento sport obnáší. Kdybychom mohli trénovat ve Vesci, zájem by se určitě zvýšil,“ zmínil Nejedlo.

„Rodiče přitom měsíčně platí jen 500 korun, vybavení děti dostanou. Doplácejí jen na soustředění,“ dodal Nejedlo. Vesec je podle něj ideální i tím, že kromě zázemí, rozvodů nebo osvětlení má homologované závodní tratě. Trénovat na nich mohou budoucí sdruženáři nebo ostatní skokané k nabírání kondice.

Liberecký primátor myšlenku podporuje. „Dokážu si to představit, areál by víc ožil. Skokanské můstky by s areálem byly ve vynikající symbióze,“ míní primátor Tibor Batthyány.

Na jaře se otázkou můstků budou zabývat zastupitelé.

„Ještě se chci s členy klubu sejít. Osobně s dlouhodobým pronájmem nemám problém. Pokud by oddíl ani potom se žádostí o dotaci neuspěl, město by mohlo zažádat o dotaci samo,“ předjímá primátor.

I přes klesající zájem dětí má klub značné úspěchy. Loni mezi květnem a listopadem získal ve 21 závodech 72 medailí. Členka klubu Simona Weinlichová se právě ve Švýcarsku účastní juniorského MS.

Můstky dřív byly v každé druhé obci

„Dřív bývala základna skokanů obrovská, můstky pro děti byly v každé druhé obci. Dnes ale bohužel nemají budoucí skokané kde vyrůst, protože k tomu v Liberci nemají podmínky,“ říká Jiří Matoušek, člen výboru oddílu skoku na lyžích a severské kombinace SK Ještěd.

Kromě ještědského můstku K55 zanikl i můstek K50 v Pilínkově, či K50 s umělým povrchem ve Vratislavicích. Můstky K20 a K31 v Ondříčkově ulici za diskotékou Huť jsou v dezolátním stavu, oprava není pro krátký dojezd možná.

Loni na pozemku šéfa českých skokanů na lyžích Leoše Škody vznikl díky sponzorům a práci dobrovolníků z SK Ještěd můstek K15. Poslouží ale jen jako náborový a tréninkový pro nejmenší děti.