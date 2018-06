Škola žije v nejistotě, kraj odmítl jmenovat ředitelku

Ředitelka tvrdí, že obsah všech stížností nezná a celá věc jí přijde podezřelá. Navíc se za ni postavila většina zaměstnanců školy a napsala otevřený dopis hejtmanovi. Podle nich ve škole panuje nejistota a špatná atmosféra.

Ředitelé středních škol musí dle školského zákona svůj post každých šest let znovu obhájit. Do konkurzu letos v březnu se vedle Baumannové přihlásil ještě jeden zájemce. Komise však doporučila, aby rada kraje jmenovala dosavadní ředitelku. Pak se ale začaly hromadit nejrůznější písemné stížnosti. To vyústilo v to, že Baumannová nebyla jmenována a k 31. červenci musí ve škole skončit. Tedy pokud neuspěje v nově vypsaném konkurzu.

Náměstek hejtmana pro školství Petr Tulpa tvrdí, že jeden ze stěžovatelů kritizoval například to, že ve výběrové komisi zasedla zástupkyně dosavadní ředitelky a člen školské rady. Není to ovšem v rozporu se školskou vyhláškou.

„Dalším problémem bylo, že v komisi chyběl znalý odborník z praxe. Většinou jde o ředitele jiné střední školy, který ovládá a zná správní procesy ve školách. Je fakt, že ani toto vyhláška neřeší, ale umělecké školství je oblastí se zvláštním zaměřením a tuto pozornost zasluhuje,“ vysvětlil Tulpa.

Dodal, že tři další stížnosti dorazily opravdu až nějaké dva měsíce po výběrovém řízení. Jedna ze stížností měla podobu petice. „Pět pedagogů z uměleckých oborů kritizovalo postupy a přístupy ředitelky ke koncepci umění jako takového,“ doplnil Tulpa s tím, že první schůzka nové konkurzní komise proběhne na začátku července.

Ředitelce nikdo nesdělil důvody stížností

Martina Picko Baumannová kontruje tím, že vůbec neví, proč nebyla jmenována a že netuší obsah všech stížností a doposud ji ho nikdo nepopsal.

„Měla jsem dojem, že když jsem na konci března vyhrála konkurz bez jakéhokoliv stínu pochybnosti, že mé znovujmenování bude jen formalita. V polovině května jsem se však náhle dozvěděla, že se odsouvá. Že prý na mě přišly nějaké stížnosti, ale nebyla jsem s nimi vůbec seznámena. Prý dorazila i nějaká petice, ale kdo tam je podepsán a co obsahuje, mi nikdo neřekl. Pan náměstek Tulpa byl i u nás na škole, kde jsme si různé věci vysvětlovali, ale bližší a konkrétní důvody stížností a toho, proč jsem nebyla jmenována, mi nesdělil. Znám jen obsah jednoho z dopisů,“ uvedla Baumannová.

„Nemohu si dovolit dělat nějaké závěry, nemám proto dostatek podkladů, ale nepřijde mi to celé jako standardní a transparentní postup. Kdyby byly nějaké problémy na škole, tak přeci existuje celá řada jiných mechanismů, jak je řešit.“

Podle ředitelky jsou nyní učitelé a zaměstnanci školy v totální a zbytečné nejistotě. „Budí to vášně. Já se do dalšího konkurzu každopádně hlásím dál. Nemám dojem, že jsem nějak pochybila a pokud ano, mělo by mi to být oznámeno nějakým standardnějším způsobem,“ doplnila Baumannová.

„Vládne tu blbá nálada.“

Jan Hák, jeden z pedagogů školy, sdělil, že v nejmenování ředitelky nevidí žádný smysl.

„Atmosféra na škole je kvůli tomu úplně na nic, je napjatá a většina lidí je naštvaná. Jak by řekl Václav Havel, vládne tu blbá nálada. Většina zaměstnanců je s vedením paní ředitelky spokojena. Máme počítače, programy, materiál, což bylo za minulého vedení trochu opomíjeno. Nějakých osmdesát procent je rozhodně pro paní ředitelku. Pár lidí ji nemůže skousnout, jelikož dříve byli více preferovaní a ona měří všem stejným metrem. Je to uražená ješitnost,“ svěřil se Hák.

Podotkl, že pokud Baumannová z funkce odejde, opustí školu také. „Už jsem pevně rozhodnutý,“ upozornil.

Hejtman Martin Půta se k situaci na škole a jemu adresovanému otevřenému dopisu odmítl vyjádřit. „Bez komentáře,“ řekl ve středu po tiskové konferenci.