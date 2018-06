Škola bude kvůli opravě zavřená půl roku, děti budou muset chodit jinam

Na vnitřních úpravách budovy, které by omezovaly výuku, budou pracovat během prázdnin a další rekonstrukce pak měla probíhat za provozu. S tím ale škola ani radnice nepochodila.

„Oblastní inspektorát bezpečnosti práce rozhodl, že tam děti nepustí po dobu, kdy se bude dělat střecha, protože hrozí zvýšené riziko úrazu,“ zdůvodnil náměstek primátora Ivan Langr.

Starší děti odveze autobus na univerzitu

Škola i město tak stály před problémem, kam umístit od září až do února příštího roku tři sta šedesát žáků. Nakonec se podařilo domluvit, že žáci první, druhé a třetí třídy budou chodit na ZŠ Vrchlického.

Pro starší ročníky pak město našlo zázemí na Technické univerzitě v Liberci. Radnice tam děti z Ruprechtic bude vozit školním autobusem.

„Hrozilo vážné riziko, že prostory vůbec neseženeme, protože v Liberci na našich školách nejsou vůbec a na krajských jich bylo také velmi málo,“ dodal Langr.

„Trochu mě zaráží, že se na to nepřišlo dřív, když se ten projekt připravoval a řeší se to takhle na poslední chvíli. Nicméně je to asi to nejlepší, co šlo udělat. Škola Vrchlického není tak daleko, horší to budou mít ti, kteří budou muset až na univerzitu,“ řekla jedna z maminek Veronika Tichá.