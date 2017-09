Sluneční lázně památkou nebudou, kontroverzní pavilon je blíž

Proti němu protestovala řada Jablonečanů a vznikla i petice. Podle odpůrců se Stolínův návrh k přehradě nehodí.

Podnět na zapsání areálu z roku 1927 mezi památky podali loni památkáři společně s iniciátory petice proti Stolínově pavilonu. Odpůrci stavby ovšem neuspěli na začátku roku a napodruhé ani nyní.

„Návrh byl na ministerstvu kultury nadvakrát zamítnut,“ informoval na posledním jednání zastupitelstva primátor Jablonce Petr Beitl.

Jablonec do projektu zapracuje připomínky

Kvůli Stolínově pavilonu se podle náměstka primátora Lukáše Pletichy sejde poradní sbor architektů. „Svoláme ho v druhé polovině října. Přítomen bude i pan architekt Stolín. Zvážíme možnosti, jak můžeme do projektu zapracovat připomínky od obyvatel Jablonce,“ uvedl Pleticha.

Odpůrci navrhovaného Slunečního pavilonu o něm hovoří jako o supermoderní, megalomanské skleněné škatuli, která se absolutně nehodí do daného místa.

„Chceme příjemné místo pro relaxaci a koupání. Věříme, že by pro zbourání současného areálu zvedli ruce hlavně ti, co mají na zahradě bazény, u baráků terasy a vyjedou si několikrát k moři a o přehradě tvrdí, že by si tu nesmočili ani palec u nohy,“ uvedla před časem jedna ze signatářek petice Anna Netopilová. Pod petici se podepsalo několik stovek lidí.