V Liberci začal soud s hejtmanem Půtou, rozhoduje i žena jeho spolustraníka

Martin Půta je jedním z obžalovaných v kauze týkající se evropských dotací na opravu kostela svaté Máří Magdalény v Liberci. Další část obžaloby se týká i oddychové zóny Perštýn. Oba projekty připravila obecně prospěšná společnost Geotermální energie pro občany. Obžalovaných je 13 lidí a čtyři firmy (o obžalobě zde).

„Jednou z přísedících je paní Hronová, manželka spolustraníka hejtmana. Kvůli tomu jsme v pondělí podali námitku podjatosti. Spíše z opatrnosti, aby nevznikaly dohady, že si hejtman zařídil, aby rozhodoval někdo, kdo je mu blízký,“ uvedl hejtmanův obhájce Tomáš Gřivna, elitní advokát, jenž asistoval například u kauzy Nagyová či Vít Bárta.

Na soudním senátu teď bude, jak se s námitkou podjatosti popasuje. Může stížnosti vyhovět a přísedící bude nahrazena. Nebo nevyhoví a líčení bude pokračovat. Jenže pokud proti takovému postupu padne následně stížnost k Vrchnímu soudu v Praze, může to znamenat značnou komplikaci pro celý případ.

„Kdyby pak vrchní soud konstatoval, že podjatost je, riskujeme, že bude nepoužitelné to, co v soudní síni do té doby proběhne. Může to teoreticky znamenat zdržení,“ nastínil státní zástupce jednu z eventualit.

Michal Hron odmítl, že by v souvislosti se soudním případem manželku ovlivňoval.

„Žena je přísedící u soudu už mnoho let. Jednou mi řekla, že bude přísedící i v tomto případě. Já jsem jí odpověděl, ať to se mnou neprobírá. Nic jiného o tom ani nevím. Nicméně, když jsem se to dozvěděl, tak jsem o tom informoval i pana Půtu. Tím to pro mě končí. Přísedící neurčuju, udělal jsem všechno, co jsem měl udělat,“ uvedl liberecký zastupitel Michal Hron.

Spis má dvacet tisíc stran

Celá kauza se patrně potáhne velmi dlouho. Spis má 20 tisíc stran. Jednání je v tomto týdnu naplánováno na tři dny, pokračovat bude i po neděli. S jistotou se dá říci, že rozsudek letos nezazní.

Půta v souvislosti s rozsáhlostí kauzy požádá soud, aby nemusel být přítomen všech jednání.

„Velkou část obžalovaných uvidím poprvé a ve velké části obžaloby jsou věci, které se mě netýkají. Pokud ale bude soudce trvat na tom, abych byl přítomen na všech jednáních, vezmu si na ty dny dovolenou,“ uvedl hejtman Půta. Řekl, že se bude snažit, aby soudní jednání měla na jeho práci co nejmenší dopad.

Půta je obžalován z braní úplatků a zneužití pravomoci úřední osoby, za což mu hrozí pět až deset let vězení. Svoji vinu odmítá a je připraven vypovídat.

„Po čtyřech letech stíhání jsem rád, že se budu moci obhájit. Žádný úplatek jsem nikdy nevzal a věřím, že mě nikdo nemůže odsoudit bez důkazů. Své stíhání považuji od začátku za nespravedlivé. K soudu půjdu s jasnou myslí a čistým svědomím,“ prohlásil hejtman.