Soud souhlasil s vydáním Lotyše, který protestoval proti své vládě

Obžaloba viní Berzinše z toho, že 13. ledna 2009 házel sněhové koule či dlažební kostky na budovu parlamentu. Podle obžaloby hodil i dva kameny na policisty a jednoho trefil do ochranné vesty. V lotyšském vězení má strávit 20 měsíců.

Dvaačtyřicetiletý matematik a programátor Berzinš se ale považuje za politického vězně. V České republice je od 3. dubna ve vazbě, poté co ho při studijní stáži na lliberecké univerzitě zadržela policie. Lotyš usiluje o to, aby ho český stát nevydával do vlasti. Obává se tam o život. Tvrdí, že se stal obětí státní represe a byl odsouzen neprávem.

Hrozilo mu až 15 let

V Lotyšsku je odsouzen za trestný čin účasti na masových nepokojích. Hrozilo mu až 15 let vězení. Původně dostal podmínku, tu ale podle lotyšského soudu porušil tím, že nespolupracoval s probační službou. Berzinš se hájí, že nad ním probační úřad neměl mít dohled.

Český právní řád právní kvalifikaci účast na masových nepokojích nezná. Podle senátu krajského soudu Berzinšovo jednání odpovídá trestným činům výtržnictví i násilí proti úřední osobě .

„Kámen je nutno pokládat za zbraň. Mohl by to být i pokus o těžké ublížení na zdraví. Policistu trefil do horní poloviny těla,“ odůvodnil souhlas s Berzinšovým vydáním soudce Korpas.

Obává se, že mu hrozí smrt

Berzinš se obává také toho, že mu v lotyšském vězení hrozí smrt. „Vězeňství v Lotyšsku je opravdu nebezpečné a zvlášť pro mě v souvislosti s tímto politickým případem. Lidé jsou tam likvidováni tím, že jsou na cele s recidivistou,“ zmínil Berzinš na předchozím jednání.

„Lotyšská republika je členem EU. Na tuto zemi je třeba nahlížet jako na demokratickou a bezpečnou s ohledem na ochranu lidských práv. Individuální prohřešky se týkají jednotlivých osob,“ uvedl soudce Korpas.

Ansis Berzinš přiznává, že hodil předměty na budovu parlamentu, což je podle něj prastarý zvyk jak trestat obyvatele domu za jejich nevhodné chování. Protesty spojené s nepokoji a ničením majetku byly namířené proti korupci a rozkrádání státu, demonstranti požadovali rozpustit parlament. Odmítá ale, že by hodil kameny na policisty.

Senát desítky minut četl výčet škod, kterých se demonstranti dopustili. Berzinšova matka během líčení jen kroutila hlavou a potichu se smála. „Je to vypořádání se s člověkem na základě stalinistického zákona, k němuž je ještě přidán evropský zatýkací rozkaz. Je míněn jako boj s terorismem, ale změnil se v nástroj na boj proti normálnímu člověku. To bylo divadlo a ne soud,“ řekla Jelena Staburova.