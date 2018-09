Plavčíka stíhaného kvůli smrti chlapce v bazénu soud zprostil obžaloby

Státní zástupce Bedřich Skalický pro obžalovaného požadoval trest při spodní hranici sazby, konkrétně roční podmínečný trest s odkladem na zkušební dobu dvou let. Je přesvědčený, že se podařilo vinu obžalovaného prokázat.

„Chlapci aktivně zkoušeli prolomit síťku u mřížky, která vedla do sacího potrubí. Konali tak minimálně pět minut a za tu dobu si toho měl plavčík všimnout. Nevěnoval tomu dostatečnou pozornost,“ uvedl Skalický.

Poukázal i na to, že za plavčíkem přišli rodiče jiného chlapce, který byl v atrakci divoká řeka a upozornili ho na vytrhané dlaždičky. „Plavčík jim navíc mylně řekl, že potrubí nemůže nikoho nasát,“ dodal žalobce.

Obhájce plavčíka žádal zproštění viny v celém rozsahu. Uvedl například, že plavčík nebyl řádně proškolen a dostatečně neznal princip fungování vodní atrakce. Soud nakonec jeho návrhu vyhověl a vynesl zprošťující verdikt.

Rozsudek ale není pravomocný. Státní zástupce si ponechal lhůtu pro podání odvolání.

Jeden z chlapců vypověděl, že se snažili mřížku potrubí vykopnout

Školák zemřel před dvěma roky v sacím potrubí atrakce divoká řeka. Jeden z jeho kamarádů v pátek před soudem řekl, že on a další tři kluci tehdy kopali do mřížky, která potrubí zakrývala.

„Chtěli jsme prozkoumat, co v té díře je. Potápěli jsme se k ní a zkoušeli mřížku na ní vyndat rukama, ale to nešlo. Tak jsme se to snažili vykopnout,“ vypověděl dnes svědek.

Ten také uvedl, že chlapec, který později tragicky zemřel, se k mřížce asi třikrát potopil. „Pak už jsme ho neviděli. Asi po dvou hodinách jsme ho začali hledat,“ popsal svědek.

Další chlapci, kteří s ním byli 3. září 2016 v libereckém bazénu, toto svědectví nepotvrdili a jeho slova popřeli.

Před soudem dnes promluvil také znalec v oboru sportu, sportovních zařízení, a bezpečnosti a ochrany zdraví v bazénech a akvaparcích Zbyněk Kovářů.

Řekl, že plavčík tehdy absolutně nemohl uhlídat věci, které měl zadané. Situaci ve vodě a na různých atrakcí sledoval na monitoru, který byl rozdělen na pět menších obrazovek.

„Nebylo v jeho silách to všechno uhlídat. Člověk zvládne pohled jedním směrem a pak maximálně periferně jeden monitor, ale ne pět,“ uvedl znalec.

Upozornil také na to, že plavčík nebyl řádně proškolen. „Má mít sedmdesát hodin výcviku, ale byl jen na třídenním školení, takže to nemohl technicky stihnout. Je bohužel taková praxe, že firmy, co dělají ta školení, dají zaměstnavateli papír, že zaměstnanec prošel školením, on ho založí a tím je to pro něj vyřešené,“ vysvětlil Kovářů.

Plavčíkovi hrozilo až šest let vězení

Čtrnáctiletý chlapec podle spisu zemřel v sací rouře poté, co jej proud vtáhl dovnitř a on se podle výsledků pitvy udusil. Před soudem kvůli tomu stanul dnes už bývalý plavčík, kterému hrozilo až šest let vězení.

Před soudem vypovídat odmítl. Dříve na policii ale řekl, že za tragédii nemůže. „Mrzí mě, že se tu setkáváme v takové situaci. Událost si neustále v hlavě přehrávám, jestli jsem nepochybil, ale myslím, že jsem nepochybil,“ uvedl v přípravném řízení.

Provozovatele bazénu policie neobvinila. Kvůli podezření z neposkytnutí pomoci prošetřovala i kamarády zemřelého chlapce. Trestní řízení ale bylo odloženo, chlapcům nebylo patnáct let a tudíž nebyli trestně odpovědní.

Kamarádi utonulého chlapce zapalovali před bazénem svíčky (5. 9. 2016)