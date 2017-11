Žalobci rozhodli, že neobviní soudkyni, jež nechala muže v cele po lhůtě

Na posun v kauze upozornil server iRozhlas.cz. Ústecký krajský státní zástupce Jan Jakovec rozhodnutí potvrdil.

„Došli jsme k závěru, že nebyly splněny zákonné podmínky. Vzhledem k postihu v rámci kárného řízení došlo k jejímu potrestání a my bychom dalším trestním postihem vedli řízení k nepřípustné zásadě, že nikdo nesmí být potrestán za totéž dvakrát,“ sdělil iDNES.cz Jakovec.

Podle něj však zatím nelze potvrdit, že soudkyně už nijak stíhaná nebude. „V rámci naší soustavy státního zastupitelství náš názor může korigovat Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, proto tvrdím, že to ještě není definitivní věc,“ dodal Jakovec.

Termín nestihla o jediný den

Případ se stal loni v květnu. Tehdy měla mladá soudkyně, která za sebou měla teprve rok v taláru, rozhodnout, jestli muže obžalovaného z výroby i prodeje drog nechá dál ve vazbě, nebo pustí na svobodu.

Termín ale o den nestihla, což zjistila poté, kdy jí zavolala obhájkyně. Podle zákona měla v tom okamžiku muže z vazby propustit, místo toho zpanikařila a své rozhodnutí o tom, že ho v ní nechá, opatřila datem z předchozího dne.

„Byl to exces, reagovala ve stresu, to ráno odcházela na další hlavní líčení. Nicméně mě osobně mrzí, že se nepřišla včas poradit. Skončilo by to třeba vytýkacím řízením a nebyl by důvod dělat z toho takovou kauzu,“ upozornila před časem předsedkyně Okresního soudu v Liberci Ivana Šoljaková.

Podle ní byla navíc soudkyně rozhodnutá, že obžalovaného ve vazbě nechá.

„Měla to nachystané, předběžně o tom informovala i senát, že trvají vazební důvody. Hlavní líčení bylo naplánované bezprostředně před uplynutím té lhůty, a já bohužel neznám přesné důvody, proč o vazbě nerozhodla,“ doplnila předsedkyně.

Případ řešila centrála proti organizovanému zločinu

Do vyšetřování se vložila policie a Národní centrála proti organizovanému zločinu. Okresní soud v Litoměřicích pak vydal příkaz k domovní prohlídce i k prohlídce kanceláře.

„Byla jsem tím sama dost zaskočená. Všechny informace mohli zjistit ode mě. Jenže tam byla znát obrovská nedůvěra k soudům, asi se báli, že se to budeme snažit ututlat. Ale žádný předseda si nedovolí krýt takové pochybení,“ zdůraznila Šoljaková.

Nakonec prý bez průtahů zpřístupnila policistům všechny potřebné materiály a spolupracovala s nimi i soudkyně Zhoufová. Ta rovněž uznala vinu a přijala i trest, kdy jí snížil kárný senát plat o 25 procent po dobu jednoho roku (o rozhodnutí kárného senátu zde).