Soudkyni hrozí pět let vězení. Nechala muže nezákonně ve vazbě

Případ se stal vloni v květnu. Zhoufová pracovala jako soudkyně teprve jeden rok. Dostala případ muže obžalovaného z výroby a prodeje drog. Soudkyně měla rozhodnout, zda muže ve vazbě nechá nebo ho propustí. Jenže se rozmýšlela tak dlouho až termín prodloužení vazby o den nestihla.

Na to však nepřišla sama, ale až na upozornění obhájkyně dotyčného muže. Podle zákona měla Zhoufová výrobce drog okamžitě propustit z vazby. Místo toho zpanikařila a úřední listinu o prodloužení vazby antidatovala. Muž tak pobyl ve vazbě protizákonně osm dní.

„Mohu potvrdit, že jsme podali státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích návrh na podání obžaloby, a to pro trestný čin zbavení osobní svobody a trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby, kterých se tato osoba měla dopustit v pozici soudkyně Okresního soudu v Liberci,“ uvedl pro server iRozhlas.cz Jaroslav Ibehej, mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Mladé soudkyni tak hrozí za zbavení osobní svobody dva až osm roků a za zneužití pravomoci úřední osoby až pět let vězení. Zhoufová se k případu odmítá vyjádřit.

Mladá soudkyně už přitom jeden trest dostala. Jeden rok chodila domů s o čtvrtinu nižší výplatou. Mírnější trest dostala, protože byla do té doby bezúhonná a v justici teprve začínala.

„Byl to exces, reagovala ve stresu, to ráno odcházela na další hlavní líčení. Nicméně mě osobně mrzí, že se nepřišla včas poradit. Skončilo by to vytýkacím řízením a nebyl by důvod dělat z toho takovou kauzu,“ uvedla předsedkyně Okresního soudu v Liberci Ivana Šoljaková.