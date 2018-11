Umřel tu Cimrman, tornádo zničilo vlak. Blíževedly mají nejkrásnější nádraží

Nejkrásnější nádraží ČR 2018 Veřejnost navrhla na titul celkem 48 stanic. Do finále postoupily Blíževedly, Černý Kříž, Hrádek u Sušice, Litoměřice horní nádraží, Lomnice nad Popelkou, Meziměstí, Nové Hrady, Štěpánov, Turnov a Veřovice. Vítěze opět volila veřejnost, přišlo 17 009 platných hlasů. Nejkrásnějším nádražím roku 2018 se staly Blíževedly v Libereckém kraji s celkovým počtem 7356 platných hlasů. Převzaly štafetu od loňského vítěze, stanice Doksy. Stříbro získaly Litoměřice horní nádraží se 6392 hlasy a bronz Meziměstí s 862 hlasy. „Velmi si vážíme práce lidí na železnici a touto soutěží jim za ni děkujeme. Těší nás zájem o zachování historických budov, pokud je to z bezpečnostního hlediska možné, a také dobrá vůle obcí a měst spolupracovat na nápravě nedobrého stavu. Cenná je pro nás i ochota SŽDC podle možností řešit podněty, které přes nás přicházejí. Velká i malá nádraží by totiž měla zůstat živá,“ říká Drahomíra Kolmanová, iniciátorka projektu a ředitelka Asociace Entente Florale CZ – Souznění.