Studenty z pohraničí spojí v novém projektu drama Karla Čapka

Ze severních Čech se do projektu pojmenovaném Art and Science zapojí školáci ve věku od třinácti do sedmnácti let z Českolipska. Mladí lidé si budou moci vybrat z několika specializovaných dílen.

Mezinárodní patnáctičlenná skupina studentů pak bude pod vedením mezinárodních lektorů sedm dní pracovat na společném projektu, který na závěr soustředění představí.

„Pokud si děti zvolí například workshop zabývající se loutkovým divadlem, dozví se vše o loutkách, a to nejenom z technického hlediska, ale i z toho historického. Sami si navíc zkusí loutky vyrobit a nacvičit s nimi třeba divadelní hru, kterou si i zprodukují,“ odhaluje Petr Desenský, manažer pro vědu a vzdělávání z libereckého centra iQlandia.

„Naším cílem je, aby se mladí lidé z pohraničí za ten týden co nejvíce poznali, naučili se týmové spolupráci a zodpovědnosti a odbourali komunikační a jazykové bariéry.“

Worshopy se střídavě uskuteční v již zmíněné liberecké iQlandii a v iQparku, dále pak v německém Grosshennersdorfu a polském Niedamirowě.

„Každý rok bude zasvěcen jinému tématu. Pro letošek to bude téma dramatu R. U. R. od Karla Čapka,“ prozrazuje Desenský k projektu na nějž Evropská unie přispěje částkou 1,85 milionu eur (téměř 47 milionů korun).

Do podobného mezinárodního projektu se před časem zapojilo například Gymnázium Česká Lípa. Jeho ředitelka Helena Paszeková uvedla, že se ho zúčastnilo kolem pěti set dětí.

„Bylo úžasné sledovat, co žáci během krátké doby s lidmi z jiné země, se kterými se nikdy před tím neviděli, dokázali stvořit za fascinující věci. Proto se domnívám, že i tento nový projekt má smysl,“ popisuje ředitelka gymnázia.

Zatím se do projektu Art and Science mohou zapojit pouze studenti vybraných škol ze severních Čech, Saska a Dolnoslezského vojvodství. „Pokud by podobný projekt chtěla vytvořit další science centra, rádi jim předáme naše zkušenosti,“ uzavírá Petr Desenský.