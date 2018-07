Policisté zkouší nový přístroj, drogy a výbušniny odhalí lépe než pes

A to například z volantu nebo kliky dveří, pokud se jich člověk po styku s látkou dotkl. Upozorní tak celníky, že mají být při prohlídce ostražití.

„Už proběhlo testování a zaškolování hlídek. Rádi bychom spektrometr nasadili co nejdříve,“ nastínil mluvčí Celního úřadu pro Liberecký kraj Martin Stočes.

Přístroj pomůže celníkům na technoparty nebo festivalech

Přístroj bude pomáhat při běžných silničních kontrolách nebo dohledu na speciální akce, kde se dá čekat převážení a užívání drog. To jsou například technoparty nebo taneční festivaly. Samotné pašování drog a léků k jejich výrobě představuje v Libereckém kraji kvůli blízkosti polské a německé hranice značný problém.

Před dvěma lety zaznamenali celníci rekordní počty případů pašování léků s obsahem pseudoefedrinu, které se zneužívají k nedovolené výrobě drog.

Zařízení pracuje na bázi iontové mobilní spektrometrie, což je metoda analytické chemie. Nezaměřuje se na drogu nebo výbušninu jako takovou, ale zanalyzuje všechny známé látky, které se používají k jejich výrobě. Díky tomu nehraje roli, jestli jde například o nový derivát amfetaminu. Mikroskopickou stopu by nemusel zaregistrovat ani vycvičený pes.

Cena spektrometru se šplhá k milionu korun. Dosud jej používali jen němečtí celníci a při speciálních akcích českým kolegům vypomáhali.

O přístroj nebudou muset celníci žádat Němce

„Vzájemná spolupráce s německou celní správou v rámci mezinárodních hlídek je na perfektní úrovni a poběží dál. O použití přístroje už ale nebudeme muset dopředu žádat. Můžeme ho použít podle našeho uvážení kdykoliv a kdekoliv. Účinnost v odhalování pašovaných drog nebo výbušnin bude vyšší. Dá se čekat, že odhalíme víc případů a sníží se prvek náhody,“ dodal Martin Stočes.

Hlídka vozí přenosné zařízení v kufru auta. Poté, co celník v gumových rukavicích odebere vzorek například stěrem z volantu, vloží jej do přístroje. Ten do deseti sekund vyhodnotí chemické látky. Vytiskne i graf, který posléze policie může jako důkaz založit do spisu.

Celníci a policisté se mimo jiných akcí chystají na kontrolu tradičního srpnového tanečního festivalu Mácháč v areálu na pláži Klůček u Máchova jezera. Loni během festivalu zaznamenali desítky přestupků a přečinů spojených s držením drog.

Během loňského ročníku pomáhali drogy vyhledávat i saští celníci s mobilním spektrometrem. Díky tomuto přístroji se při namátkových silničních kontrolách podařilo odhalit 18 případů držení drog.

Zařízení německých celníků bylo v akci i letos při květnové teknoparty u Mníšku. Také tam byl přístroj velmi úspěšný.

Mít u sebe drogu je vždy nelegální

„Policisté i celníci mají mimo jiné psy na odhalování převážených drog, speciální technika jistě pomůže zvýšit efektivitu při odhalování této trestné činnosti,“ je přesvědčena mluvčí krajské policie Vlasta Suchánková.

Policisté například při silničních kontrolách často natrefí na řidiče pod vlivem omamných a psychotropních látek. Předloni jen pohotovostní a eskortní oddíl policie odhalil při kontrolách řidičů 41 takových motoristů. Loni jich bylo 26. Při letošních kontrolách zatím oddíl zjistil pět takových případů.

Pohotovostní oddíl kontroluje také uživatele drog ve veřejném prostoru. Loni tito policisté odhalili 152 lidí, kteří se dopustili přestupku držení omamné a psychotropní látky. V deseti případech se jednalo o trestné činy. Letos pohotovostní a eskortní oddíl zjistil sedmdesát přestupků a čtyři případy, kdy už šlo o trestné činy.

Na kontroly spojené s drogovou problematikou jezdí v kraji nejen pohotovostní a eskortní oddělení, ale i policisté z hlídkové služby nebo obvodních oddělení.

V roce 2014 uložili policisté na území kraje 225 pokut a 50 případů předali k dalšímu opatření. Buď se jednalo už o trestný čin nebo kontrolovaní lidé nesouhlasili s tím, aby se vše vyřešilo na místě a věc byla předána do správního řízení. Loni už policisté v kraji uložili 728 pokut a 65 případů putovalo do správního řízení.

„Mezi lidmi je stále rozšířený mýtus, že mohou mít malé množství drogy pro vlastní potřebu. Je to ale nelegální vždy. Stejně jako když drogu užijí kdekoliv na veřejně přístupném místě,“ upozornil před časem Pavel Bartoš, náměstek krajského ředitele pro uniformovanou policii.