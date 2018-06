Průměrná mzda v kraji stoupla na 28 tisíc, mnozí na ni ale nedosáhnou

Přibližně dvě plné nádrže Škody Citigo. Sedmnáct vstupenek do zoo pro dospělého. Permanentka do fanouškovského sektoru na utkání Bílých Tygrů, kde se povzbuzuje ve stoje. Nebo třeba sto piv v levné restauraci. Jednu z těchto možností by si čistě teoreticky mohli lidé v Libereckém kraji dopřát navíc ke svému měsíčnímu platu.

Díky tomu, že průměrná mzda v kraji stoupla oproti stejnému období loňského roku o 2 244 korun a meziročně se v prvním čtvrtletí zvýšila o 8,7 procenta na 28 010 korun.

Mzda v kraji je pod republikovou úrovní

„I přes tento výsledek se mzda v našem kraji pohybuje o 2 255 korun pod republikovou úrovní. Republiková průměrná mzda činila 30 265 korun,“ uvedla Dagmar Dvořáková, ředitelka Krajské správy Českého statistického úřadu v Liberci.

Mzda dosažená v Libereckém kraji byla v celorepublikovém srovnání šestá nejvyšší. Nejvíc berou lidé v Praze, tamní zaměstnanci si polepšili o 2 514 korun. Vyšší mzda je i ve Středočeském, Plzeňském, Jihomoravském a Ústeckém kraji.

Údaj o vyšší průměrné mzdě vypadá růžověji, než ve skutečnosti je. Spotřebitelské ceny ve stejném období totiž zároveň vzrostly o 1,9 procenta. Ve skutečnosti se tak při započtení inflace výdělky zaměstnanců v Libereckém kraji zvýšily „jen“ o 6,7 procenta.

Umělci berou méně, než je průměr

Mnoho pracovníků z nejrůznějších odvětví se při spatření „papírové“ průměrné mzdy trpce usměje. Jsou totiž silně podhodnocení. Příkladem za všechny mohou být pracovníci libereckého Divadla F. X. Šaldy. Průměrný plat v divadle byl za první čtvrtletí 23 607 korun. Umělci berou v průměru 25 555 korun.

„V dlouhodobé koncepci mám mimo jiné to, abychom došli tak daleko, že budeme minimálně na úrovni průměrné mzdy kraje. Umělecká práce vyžaduje nejen talent, ale i hodně dřiny,“ zmínila ředitelka divadla Jarmila Levko.

Průměrný plat byl přitom v divadle ještě nižší. Mzdy se už navyšovaly. „Umělci dělají principielně umění proto, že ho mají rádi. Jenže pokud oba manželé pracují v divadle a mají rodinu, pak je to těžké. Mladí začínající umělci ani nemusejí dosáhnout na hypotéku. Mohou mít kolem 15 tisíc hrubého. Bydlí pak na ubytovně, většinou si nemohou dovolit ani pronajmout byt. Týká se to bohužel i zahraničních umělců,“ uvedla ředitelka Levko.

V automobilovém průmyslu rostou mzdy dynamicky

Naproti tomu v automobilovém průmyslu rostou mzdy velmi dynamicky. A to tak, že mnozí odborníci vidí v překotném růstu nebezpečí. Bojí se ztráty konkurenceschopnosti. Naopak odboráři jsou rádi, že se jim vesměs při kolektivních vyjednáváních podařilo zvýšení mezd dosáhnout.

„Je dobře, že se to začíná lepšit. Firmy nemají lidi. Zejména mladší jdou bez rozpaků ke konkurenci, pokud nabízí víc peněz,“ řekl Milan Šubrt z Asociace samostatných odborů.

Podle něj už firmy ve snaze udržet si zaměstnance přidávají také nejrůznější benefity. Kromě stravenek i dny volna v případě nemoci, poukázky do lékáren, sportovních zařízení nebo vstupenky na kulturní události. Přispívají na dopravu do práce.

„I přes všechny benefity jde zaměstnancům hodně i o přístup zaměstnavatelů k lidem. Špatná komunikace často rozhoduje o odchodu zaměstnance,“ zmínil Šubrt.

V kraji nadále přibývá zaměstnanců. Meziročně o 2,7 procenta, v průměru jich tedy v kraji bylo 145 900. Byl to druhý nejrychlejší nárůst po Praze. Ve velkém přibývají zejména zahraniční pracovníci.