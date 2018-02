Stovky dětí čekají na pěstouny, minulý rok nenašlo rodinu žádné

Předloni to bylo sedm rodin, loni žádná. V Libereckém kraji se nedaří umísťovat děti do pěstounských rodin tak, jak by bylo potřeba. Aktuálně tu čeká na náhradní rodinu tři sta dětí.