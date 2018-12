Strach z narkomanů v Jablonci je jen hysterie, říká šéf chystaného centra

„Je asi lehčí a lepší naskočit na falešnou notu, že tady bude plno narkomanů, co nás budou den co den otravovat, než si o té věci něco najít a zjistit, jak to ve skutečnosti je,“ říká Lubomír Šlapka (o protestech v článku Lidé odmítají centrum pro drogově závislé. Bojí se, že přijdou o klid).

Proč se podle vás zvedl u části obyvatel Jablonce odpor proti centru? Vždyť je přeci všude spousta veřejně dostupných informací a navíc záměr, aby něco takového ve městě bylo, není den starý.

Je to dáno určitou mediálně jednostrannou prezentací. Dále tím, že se nás nikdo pořádně nezeptal, co tam doopravdy bude a jak to funguje. Zazněla spousta nepravdivých či nepřesných informací, z toho pak vznikla částečná hysterie. Zamrzelo nás to. Jednali jsme s předchozím vedením města, kde jsme si znovu ověřili a ujasnili, že záměr, zde vybudovat toto centrum, byla a je veřejná informace, dlouhodobě se to plánovalo v sociálních službách, je to zaneseno v komunitním plánu, ve strategickém plánu a to nejen města ale i kraje. Vše bylo řádně a včas vyvěšeno na příslušných místech a mohlo to být kdykoliv a kýmkoliv konzultováno. Teď, když je to před spadnutím, je náhle tenhle projekt napadán. Na druhou stranu mám hlubokou úctu před obavami těch lidí, je normální, že lidé mají strach z neznámého. Sami vycházíme z občanské společnosti a respektujeme jiný názor. Na druhou stranu informace nejsou tajné, dají se najít na stránkách města i na webu naší organizace. Bohužel, zatím vítězí zbytečné emoce.

Centrum spolkne přibližně 9,3 milionu korun. Po Jablonci, který si tuto službu vlastně „objednal“, chcete nepatrnou část, asi 235 tisíc. Zastupitelé však po tlaku části veřejnosti schválení částky odsunuli. Co se stane, když peníze z radnice k vám nedoputují?

To by tuhle poměrně velkou investici ohrozilo. V tuto chvíli nejsme schopni to pokrýt z jiných zdrojů. My ale rozhodně nechceme se někam za každou cenu nabourávat, je to však záměr města. Kdyby to však nevyšlo, byl by to špatný vzkaz směrem k sociálním službám. Ohrozilo by to i určitou, řekněme, právní jistotu. Jsou tu přeci nějaké smlouvy a dohody. Navíc by to smetlo tu obrovskou energii, která se tomu věnovala.

Lubomír Šlapka

Pojďte teď přiblížit, k čemu všemu a komu by centrum sloužilo. Přijde mi, že se stále hovoří spíše jen o komunitním centru, kam by nejen uživatelé drog docházeli, ale už se nemluví o dalších částech obrovské skládačky...

Ano, zdaleka nejde jen o takzvané „káčko“. To navíc bude fungovat jen pár dní v týdnu. Jde především o to, že zde vznikne zázemí pro další sociální služby. Máme i terénní programy, bude tu sociální a protidrogová poradna. Důležité je, že to bude centrum pro všechny druhy závislostí, takže třeba i pro gamblery. Ale co je úplně nejdůležitější je, že je to hlavně pro lidi, kteří se s tímto problémem setkají. To znamená, že k nám mohou rodinní příslušníci, osoby blízké těch závislých. Bude tu poradenství pro pedagogy, lidi z policejních řad. Rozhodně se sem nebudou stahovat všichni toxici z celého Jablonecka, to je úplně mimo. Klienti musí dodržovat pravidla a jedním z nich je to, že se nesmí zdržovat v okolí „káčka“ a klienti to vědí a v ostatních městech, kde působíme, to funguje a nejsou žádné problémy. Jen pro příklad, v Mostě sídlíme jen pár metrů od mateřské školky.

Zaznívají i hlasy, proč centrum musí vyrůst zrovna na tomto místě. Proč nemůže být někde na okraji. Co na ty odvětíte?

To je naprosto lichá argumentace, že to má být někde na okraji. Naše cílová skupina je právě v centrech měst nebo nedaleko nich. Máme to tak v Mostě, Žatci, Liberci, České Lípě. Naši klienti se nepohybují jen někde v lesíku, za jabloneckou přehradou, nebo až někde za městem. Navíc naše centrum má vzniknout v místě, kde ještě donedávna býval dealerský byt, zcela běžně se tam pohybovala toxiscéna, žili tu squateři. Navíc je to místo, které je na spadnutí a teď, když má ten objekt dostat nějaký smysl a být generálně zrekonstruován, tak se ozývají hlasy proti. Bohužel musím neustále dokola opakovat, zejména střední a starší generaci, že narkomani již dávno nejsou lidé jak z dílu Mimikry z majora Zemana, co mají dlouhé umaštěné vlasy, džínovou bundu a špinavé nehty.

Místní také argumentují tím, že Střelecká a okolí je jakási „oáza klidu“, kterou centrum naruší. To je taky mimo?

Stačí se podívat do blízkého Tyršova parku. Když tam tudy projíždím, tak vidím, že ti lidé v něm nejsou úplně košer. Když to není bezdomovec nebo alkoholik, tak je to téměř jistě náš klient. Ač se to někomu nemusí líbit, Jablonecko je drogami postiženým regionem.