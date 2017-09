Strach jsem měl několikrát, vyprávěla studentům legenda ruské kosmonautiky

V krajské knihovně besedoval s libereckými studenty. Na besedě Krikaljov připomněl, že do vesmíru zavítal poprvé v roce 1988. Byl také prvním ruským kosmonautem, který letěl na oběžnou dráhu na palubě amerického raketoplánu. A zažil i přelomový okamžik ruských dějin.

„Stalo se mi, že jsem letěl do vesmíru jako zástupce Sovětského svazu a když jsem se vracel na Zemi, přiletěl jsem už jako občan Ruské federace,“ připomněl v Liberci Krikaljov.

Strach měl několikrát

Několik otázek libereckých studentů se točilo kolem tématu strachu. Podle kosmonauta je strach normální lidskou vlastností.

„Ten, kdo tvrdí, že strach nemá, tak je to první krok k tomu, aby se něco stalo. Já měl strach několikrát. Třeba když jsem se musel na vesmírné stanici dostat úzkou štěrbinou mezi nákladem ven. Nakonec jsem to vyřešil, ale nebylo to vůbec jednoduché,“ zavzpomínal ruský kosmonaut.

Přidal i příhodu, kterou zažil se svým kolegou. „Když jsme spolu vstoupili do otevřeného vesmíru, zjistili jsme, že se kolegovi porouchala termoregulace v jeho skafandru a zamlžila se mu přilba tak, že nic neviděl. Tehdy jsem si vzpomněl na tréninky a přípravu na Zemi a kolegu jsem evakuoval zpět na stanici,“ dodal Krikaljov.

„A strach jsem měl také, když jsem vůbec poprvé měl vylézt do otevřeného vesmíru. To mi úplně zkameněly ruce.“

Rusko s Američany plánují obsadit Měsíc

S Krikaljovem dorazil do krajského města i Igor Burenko z kosmické agentury Roskosmos. Ten uvedl, že Rusko společně s Američany a Evropany plánuje do budoucna postavit základnu na Měsíci.

„Chtěli bychom se pustit do podrobného zkoumání Měsíce a jeho oběžné dráhy. Některé poznatky nám mohou pomoci při cestě na Mars,“ doplnil Burenko.