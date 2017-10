Svárovský rybník je čistší a bezpečnější. Odtěžili z něj horu bahna

Svárovský rybník leží ve Velkých Hamrech a zabírá rozlohu asi šest tisíc metrů čtverečních.

„Nechali jsme z něj odtěžit skoro čtyři tisíce metrů krychlových bahna,“ říká hamrovský starosta Jaroslav Najman. Pro dokreslení - čtyři tisíce metrů krychlových by naplnily korby zhruba čtyř set velkých nákladních vozů Tatra 815.

Hráz rybníku popraskala

Svárovský rybník byl téměř tři roky vypuštěný, protože se železobetonová hráz spojená s kamennou dostala do velmi špatného stavu. Kromě jiného na ní rostly už i stromy a narušily její pevnost.

„Hráz popraskala stejně jako kus betonového břehu,“ dodává Najman. „Bahno v prázdném rybníku zapáchalo, ale museli jsme počkat až dostatečně vyschne, aby se mohlo ze dna lépe odebírat a nakládat na auta.“

Podle Najmana dosahovalo bahno v rybníce průměrné výšky jeden metr a u hráze se nakupilo dokonce do výšky dvou metrů.

„Rekonstrukce a vyčištění rybníka stálo přibližně pět milionů korun,“ uvádí Najman. „Dva miliony korun jsme dostali od ministerstva zemědělství prostřednictvím dotace, zbytek jsme doplatili z našeho rozpočtu.“

Koupání jen pro otužilce

V místě, kde do Svárovského rybníka ústí potok, přibyl lapač naplavenin. Díky němu se rybník přestane zanášet tak výrazně jako před rekonstrukcí. V hrázi vznikl takzvaný požerák. Pokud by během velkých záplav nestačil vodu odvádět, šla by přes hráz. Stavbaři ji zbudovali jako přelivovou.

„Už před vypuštěním žily v rybníce ryby. Po rekonstrukci tam rybáři nasadili tři druhy ryb,“ konstatuje Najman. Rybník je teď mnohem čistší než dříve a dá se v něm bez problémů koupat. Protože do něj ale teče potok, nebude voda ani v létě úplně nejteplejší.