Nejkrásnější Šebestián zamířil na opravu, vrátí se světlejší a bez praskliny

„Je to skvost. Krásnější sochu svatého Šebestiána jsem ještě neviděl,“ zhodnotil restaurátor Radomil Šolc výtvor barokního umělce.

„V nohách měl prasklinu, bylo to staticky narušené. Ostatní sochy jsou v pořádku, takže ty jen očistíme a znovu pozlatíme přímo na místě,“ vysvětlil Šolc.

Po zakonzervování už nebudou sochy kryté šedým nánosem, ale budou znovu světlé. Svatý Jan Nepomucký také dostane zpět svatozář s pěti hvězdami a svatý Roch uražený palec.

„Braun pracoval zásadně s pískovcem od Hradce Králové, který je hodně kvalitní, takže ty sochy jsou jinak v dobrém stavu. Ale podstavec je z hrubozrnného pískovce odjinud, a tak už je na první pohled v horším stavu,“ vysvětluje Šolc.

Práce potrvají čtyři měsíce

Restaurátorské práce potrvají čtyři měsíce. Morový sloup z roku 1720 by se pak měl stát chloubou Liberce. Zatímco jiná města na jeho díla lákají turisty, v Liberci byl sloup téměř v zapomnění. To by se ale mělo změnit. Jeho přestěhování na Sokolovské náměstí, kde kdysi stával, ale nakonec nebude.

„V zahradě kostela je sloup stejně dlouhou dobu jako byl původně na Sokolovském náměstí. Proto ho necháme kde je teď. Naopak chceme pokračovat v úpravách zahrady, kde je i Kaple Božího hrobu a křížová cesta. I ty máme v plánu opravit,“ řekl náměstek primátora Ivan Langr.

Zahrada by se tak měla otevřít veřejnosti, zatímco je dnes přístupná jen o Noci kostelů. Což je škoda, protože Braunův sloup patří mezi barokní perly.

„Třeba Panenka Maria na vrchu sloupu. To je taková rozjívená šestnáctiletá holka, která kouká k nebi, co se tam nahoře děje. Neuvěřitelný nápad. A ta drapérie! To už by dneska ani nikdo nevymodeloval, to je dynamika, která bere dech,“ dodal Šolc.