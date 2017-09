SŽDC se pře s dopravcem, kdo zavinil uvíznutí autobusu na přejezdu

„Sklon za semaforem je moc zvednutý. Myslím si, že to není dobře udělané pro takhle dlouhé autobusy. Je to na zamyšlenou, protože autobusy se třemi nápravami po České republice běžně jezdí,“ sdělil MF DNES Zdeněk Hájek, jednatel společnosti H+S bussi, jíž autobus patří. Hájek se pozastavuje i nad absencí dopravní značky, která by vjezd vozidel omezovala.

„Nikde jsem neviděl, že by tam byla zákazová značka na vjezd vozidel delších než deset metrů, tak jak to někde bývá.“ Řidiči tak nic nebránilo vjet na přejezd, kde následně s autobusem uvízl.

Podle SŽDC ale vinu nese řidič autobusu. „Profesionální řidič by měl znát technické možnosti svého vozu a vědět, jaké sklonové poměry je schopen překonat. Navíc přímo Silniční zákon 361 říká, že řidič smí překonat železniční přejezd pouze v případě, že si je jistý, že je to bezpečné,“ vysvětlil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Přejezd doplní značka

I on ale připouští, že by přejezd mohl být se značkou bezpečnější. „Po této zkušenosti jsme zahájili s dopravní policií jednání o umístění dopravní značky Zákaz vjezdu vozidlům delším než... na odbočku ze silnice Hlavní,“ dodal Illiaš.

Přejezd přitom prošel velkou rekonstrukcí v roce 2013 a podle Illiaše odpovídá všem normám, aby přes něj mohla přejíždět všechna vozidla. „V opačném případě by nedostal průkaz způsobilosti a nemohl být provozován,“ zakončil Illiaš.

K uvíznutí autobusu došlo v sobotu před polednem na železničním přejezdu u stanice Smržovka-střed (psali jsme zde). „Autobus vjel na přejezd, za kterým ale cesta pokračovala vzhůru do kopce a autobus zadní částí uvázl a nemohl jet dál,“ popsal v sobotu událost pro iDNES.cz jeden z cestujících. Autobus pak museli vyprostit hasiči.