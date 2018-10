Tanvald chce novou lanovku na Špičák, ekologům se myšlenka nezamlouvá

„Nová lanovka na jižní straně Špičáku by zvýšila zájem turistů o naše město a jeho okolí,“ říká tanvaldský starosta Vladimír Vyhnálek.

„Volné byty na sídlišti Výšina by začali kupovat pro svou rekreaci lidé z Prahy a dalších měst ve vnitrozemí Čech. Zmenšily by se tak naše problémy s obchodníky s chudobou, kteří se o volné byty zajímají, aby do nich nastěhovali nepřizpůsobivé lidi,“ vysvětlil Vyhnálek.

Lanovku na jižním úbočí Špičáku by ale neobklopovaly klasické sjezdovky. „Lidé by vyjeli od nás na Špičák a lyžovali by na širokých sjezdovkách na albrechtické straně hory. Do Tanvaldu by lyžaři sjížděli po návratové cestě široké osm metrů,“ popsal Vyhnálek.

Ekologům se lanovka nezamlouvá

O plánech tanvaldské radnice už vědí ekologové i lesníci. „Na lanovku a návratovou lyžařskou cestu na jižní straně Špičáku se zatím díváme poměrně kriticky,“ upozorňuje Jiří Hušek, regionální ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny.

„Na severní straně Špičáku rostou nekvalitní smrkové lesy a mezi nimi procházejí sjezdovky. Na jižní straně jsou naopak cennější a takřka netknuté smíšené lesy. Neříkáme ale dopředu, že lanovku a návratovou cestu nepovolíme. Počkáme, s čím přesně Tanvald na jednání s námi přijde,“ podotkl Hušek.

Ten očekává, že potrvá několik let, než padne rozhodnutí, jestli se nová lanovka postaví, nebo ne. „Pro lanovku by musel v lese vzniknout patnáctimetrový průsek,“ dodává Hušek.

Návratová sjezdovka by vedla po některých současných lesních cestách, ale někde by se dělaly cesty nové.

S lanovkou a návratovou sjezdovkou počítá Tanvald na pozemcích Lesů České republiky. Jejich krajský ředitel Ludvík Řičář má podobný názor jako Hušek. „Čekáme na detailní návrh, jak by lanovka i návratová sjezdovka měly vypadat,“ uvádí Řičář.

„Jsme připraveni s Tanvaldem jednat, rozhodně nejsme hned proti záměrům města. Špičák leží na okraji Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a není tam tak vzácná příroda jako na Jizeře nebo na Smědavské hoře,“ sdělil Řičář.

Na lyžaře už čeká lanovka z druhé ruky

Na albrechtické straně Špičáku vznikly loni díky souhlasu lesníků a ekologů nové sjezdové tratě pro horská kola. Lanovka na Špičák díky tomu jezdí mnohem víc i mimo zimní sezonu.

Na albrechtické straně Špičáku vlastní dvě lanovky a vleky společnost Skibižu. „Plány na novou lanovku na tanvaldské straně Špičáku podporujeme už dlouho,“ tvrdí Petr Bažant, mluvčí společnosti.

„Naše parkoviště v Albrechticích bývají v hlavní zimní sezoně přeplněná a nové parkoviště u lanovky v Tanvaldu by jim odlehčilo,“ doplnil Bažant.

Skibižu by se však do výstavby nové lanovky nepustila. Letos totiž otevře na albrechtické straně Špičáku druhou lanovku. Dovezla ji z Rakouska z lyžařského střediska Horní Taury. „Není sice nová, ale bude spolehlivá. Díky ní nabídneme lyžařům na Špičáku vyšší komfort,“ prohlašuje Bažant.

Lanovka za zhruba 50 milionů korun s odpojitelnými sedačkami krytými takzvanými bublinami vyrostla vedle sjezdovek Kostelní a Slalomák a nahradila starý kotvový vlek.

Bažant odhaduje, že nová lanovka z Tanvaldu na Špičák by stála kolem 100 milionů korun. „Pokud by ji město zaplatilo, dokázali bychom ji provozovat pod jedním skipasem,“ dodává Bažant.

Na novou lanovku by lidé nastupovali jen několik set metrů za sídlištěm Výšina poblíž autokempu. V kotlině mezi autokempem a sídlištěm upravuje tanvaldská radnice v zimě běžkařské tratě. „Na léto bychom tam v příštích čtyřech letech rádi vytvořili sportovně-rekreační areál s bikeparkem a dalšími atrakcemi pro rodiny s dětmi,“ shrnul Vyhnálek.