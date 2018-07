Z druhé ruky, ale spolehlivá. Špičák obohatí sedačková lanovka

V tom se nová lanovka bude lišit od svého předchůdce. Původní kotvový vlek totiž žádnou horní stanici pro výstup neměl.

Nová lanovka povede přesně v trase kotvy, tedy mezi sjezdovkami Kostelní a Slalomák. Slovo nová ve spojení se čtyřsedačkovou lanovkou je ovšem poněkud zavádějící. Už se totiž na ní jezdilo v rakouských Taurách.

Lanovka na trase zrychlí

„Takže úplně nová není, ale rozhodně je spolehlivá. Navíc má odpojitelný systém. To znamená, že v nástupní stanici jede pomalu a na trase pak zrychlí. Každá sedačka je opatřena plastovým krytem, bublinou. Ocení to lyžaři hlavně když bude foukat vítr, mrholit nebo sněžit. Oproti lanovce na Špičáku I., tedy té, která jezdí na kopec z druhé strany od řeky Kamenice, to bude veliký rozdíl,“ říká mluvčí Ski Bižu Petr Bažant.

I když je lanovka takříkajíc z druhé ruky, vlastní motor bude zbrusu nový, stejně jako celá elektroinstalace. Výměnou prošly i některé kladky. Za lanovku zaplatil Ski Bižu kolem čtyřiceti milionů korun. Žádná dotace na to nešla, vše bylo z vlastních peněz.

„Kdybychom kupovali úplně novou lanovku, bylo by to řádově úplně jinde. Vyšla by nás minimálně na tři sta milionů,“ uvedl Bažant.

Do dvou let nová budova

Dolní stanice lanovky bude sloužit i jako hangár pro uskladnění sedaček přes noc. Místo pro půjčovnu lyží, bufet, zázemí pro lyžařskou školu a podobně už se tam ale nevejde.

„To máme v plánu udělat na Tanvaldském Špičáku II., kde jsou dnes u parkoviště stavební buňky jako zázemí. Počítáme s tím, že do dvou let by tam mohla stát nová budova,“ dodal Bažant.

Od čtyřsedačkové lanovky, která by měla být hotová letos v říjnu, si skiareál slibuje větší zájem lyžařů.

Přeci jenom kotvový vlek nebyl tak komfortní, i když za hodinu byl schopen přepravit 1 200 lidí. Teď se přepravní kapacita zvýší na 1 600 lidí. V provozu bude nová sedačková lanovka už o nadcházející zimní sezoně.