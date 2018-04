Technoparty je slyšet i v Liberci. Dvě noci jsme trpěli, tvrdí lidé

„Řešíme oznámení a podněty občanů, které obtěžuje hlasitá hudební produkce. Prostřednictvím policistů antikonfliktního týmu oslovujeme obsluhu hudebních systémů, a to i cizojazyčnými letáky, a upozorňujeme je na porušování pravidel stanovených vyhláškami Statutárního města Liberce upravující problematiku veřejného pořádku a nočního klidu,“ uvedla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Do sobotního večera zaznamenali policisté 120 stížností na hluk. V noci na neděli prováděli pracovníci Státního zdravotního ústavu měření hluku. Hodnoty se pohybovaly mezi 40 a 60 decibely, což je sice nad limitem, ale není to zdraví ohrožující. Podle policie organizátoři po její žádosti systémy ztlumili.

Lidé v nedaleké Krásné Studánce ale žádné zlepšení nezaznamenali. „Nedalo se vůbec spát,“ postěžovala si jedna z tamních obyvatelek. I v některých částech Liberce lidé museli zavírat okna, aby dunění v noci unikli.



„Dva dny jsme neskutečně trpěli. V půl jedné mi volali lidé, že už i malé děti z toho mají horečky a nespí. Lidé se obraceli na policii, nejhorší to měli ti, co bydlí na kopci. Také jsem podávala stížnost na policii na rušení nočního klidu. V neděli jsem usnula až ve tři hodiny. Je to, jako byste měli reprobedny nebo buchar přímo za domem,“ uvedla starostka Nové Vsi u Liberce Renata Hajnová.

V neděli podle ní hluk ustal. „Doufám jen, že to, co se opakovalo v noci od pátku, už nenastane,“ řekla starostka.



Liberecký primátor Tibor Batthyány ČTK řekl, že město může akci řešit jen v přestupkovém řízení. „Můžeme udělit pokutu až 10 000 korun, bohužel nemáme možnost akci na soukromém pozemku zakázat. Řešíme to s majitelem pozemku i s organizátory. Požádali jsme o součinnost také policii, ale podle metodiky ministerstva vnitra nejsou páky, jak to zakázat,“ řekl. Radnice ale podle něj akci rozhodně nepovolila, těsně před jejím zahájením dostala jen ohlášení.

Ptáci kvůli hluku opouštějí hnízda

Podle ornitologů bude mít hluk fatální dopad na hnízdící ptáky. „Je to setrvalý hluk, který tam do té doby nebyl. Ptáci opouštějí hnízda, pokud jsou takto rušeni. I kdyby se vrátili, snůšky už budou zastuzené. Spousta hnízd bude takto zničena,“ řekl ornitolog Severočeského muzea v Liberci Martin Pudil.



„Měli jsme soví noc na Jizerce a o nějaké technoparty jsem ani nevěděl. Šel jsem s lidmi potichu do lesa a až tam se dunění ozývalo,“ dodal Pudil.



Policisté do nedělního dopoledne zkontrolovali přes 180 vozidel a téměř 300 lidí. U řidičů zjistili 34 přestupků. „Dvě desítky se týkaly přestupků proti bezpečnosti a plynulosti v silniční dopravě, 14 řidičů bylo pod vlivem omamných a návykových látek,“ popsala Suchánková.

U dalšího řidiče policisté zjistili, že řídí přes zákaz řízení. A další řidič, devatenáctiletý občan Belgie, převážel ve svém autě omamně-psychotropní látku (3-MMC). Mladého muže kontrolovali příslušníci Celního úřadu Libereckého kraje a i se zakázanou látkou jej předali Policii ČR. Muži v případě odsouzení pro trestný čin nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů hrozí od jednoho do pěti let vězení.

Záchranná služba vyjížděla na technoparty i v noci

Policisté na místě sedmkrát pomáhali záchranářům při ošetřování účastníků. V noci tam byla záchranná služba celkem třikrát, podle mluvčího Michaela Georgieva nešlo o nic závažného. „V jednom případě to bylo poranění nohy, v dalším intoxikace a také křeče. Ráno jsme tam vyjížděli znovu, také šlo zřejmě o intoxikaci,“ řekl mluvčí záchranářů.



Pacienty odvážejí k vyšetření do liberecké nemocnice. „Nemůžeme je odvést na záchytku, protože si nemůžeme být jisti, zda jde o alkohol, drogy nebo něco jiného,“ vysvětlil postup Georgiev. Obává se, že bude případů kvůli vyčerpání přibývat.



Technoparty se koná na soukromém pozemku a majitel s tím podle policie souhlasí. Akce probíhá v oblasti mezi Libercem, Mníškem a Stráží nad Nisou nedaleko hlavní silnice 13 vedoucí do Frýdlantu. Policisté v jejím okolí snížili rychlost na 50 kilometrů v hodině.

Převažují účastníci z Česka, zhruba 40 procent je cizinců. Přijíždějí vyznavači techna nejen z Německa nebo Polska, ale i z Nizozemí, Rakouska či Francie. Celá akce má skončit v úterý večer.