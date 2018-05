Továrna v Chrastavě má vypadat jinak. Změnu nepovolíme, zlobí se starosta

Areál bývalé textilky Bremi (dříve Mykana) zabíral ještě loni na podzim obrovský kus území podél Nádražní ulice. Dnes je tam rozlehlá planina plná stavební sutě. Starou továrnu nechal majitel pozemku, společnost Renwon, zdemolovat.

Držel se přitom plánů, které s lokalitou měl předchozí vlastník, firma Wassa. Ta tam počítala s výrobou kartonáže. Renwon projekt od Wassy převzal a městu tvrdil, že vše se postaví tak, jak bylo naplánováno. Teď ale přišla na úřad žádost o změnu stavby před jejím zahájením.

„S něčím takovým nemůžeme souhlasit. Vypadali bychom před občany jako lháři. Stavební řízení ohledně nového průmyslového areálu trvalo dva roky a nebylo jednoduché. K požadovaným změnám se stavíme rozhodně negativně, považujeme to za nefér jednání,“ sdělil starosta Michael Canov.

Radnice trvá na tom, aby Renwon začal stavět to, na co bylo vydané stavební povolení.

„Chceme chránit občany, kteří bydlí v okolí plánované továrny. Kdybychom povolili změny, výrazně by tam zhoustla doprava. Také nám vadí, že administrativní budova, která má vyrůst v těsném sousedství s mateřskou školou, by se změnila na průmyslový objekt. A také že místo dvousměnného provozu by byl třísměnný,“ popisuje Canov.

Areál totiž leží uprostřed rodinných domů, o kousek vedle je sídliště.

Chrastava povolí jen změnu hlavního vjezdu

Lidem už předtím vadilo, že v centru města radnice povolila továrnu, požadované změny by tak život místních ještě víc narušily.

„Jediné, co jsme ochotni akceptovat, je požadavek na změnu hlavního vjezdu do areálu. Teď je plánovaný uprostřed Nádražní ulice, Renwon ale navrhuje jeho přemístění blíž ke kruhovému objezdu na místě sběrných surovin. Kamiony by občany zatěžovaly méně,“ dodal Canov.

MF DNES požádala o vyjádření i firmu Renwon. Ta ale na otázku, proč chce změnit plány, nereagovala.

Podle Canova jsou tak jen dvě možnosti. Buď Renwon dodrží stavební povolení a začne se stavět, nebo tam zůstane roky holá pláň, protože radnice změny nepovolí.