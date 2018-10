V Turnově chybí byty, město plánuje postavit novou čtvrť

Dnes jsou tam rozmlácené zbytky skleníků a pozemek zarostlý nálety. Za ním pole ukončené silničním průtahem na Malou Skálu. V představách turnovské radnice už se ale v areálu bývalého zahradnictví v Daliměřicích rýsuje nová městská čtvrť.

„Rádi bychom, aby se tato lokalita zastavěla bytovými a rodinnými domy, kde bude i nákupní centrum, které v této části Turnova chybí,“ uvedl starosta města Tomás Hocke. Komerční zástavba by měla navazovat na kruhovou křižovatku u firmy Ontex.

Podle odhadů by tam nový domov mohlo výhledově najít 500 až 1 500 lidí. Šlo by přitom o kombinaci bydlení v městských bytech a v soukromém vlastnictví.

„Jsme v situaci, kdy už máme ve městě prakticky veškeré plochy pro bydlení vyčerpány. Kvůli tomu už začínají odcházet z Turnova obyvatelé, protože nemají kde stavět. Chceme naopak nové lidi do města nalákat,“ řekl Hocke.

Tíživou situaci v bytové výstavbě potvrzuje i Milan Vašák, předseda sociálních demokratů v Turnově.

„V současné době ceny pozemků, bytů a domů jsou v Turnově často vyšší než v Liberci a jejich cena dál roste. Město proto kvůli obrovskému převisu poptávky nad nabídkou prodává cenné stavební parcely formou aukce. Kdo dá víc, toho pozemek je. Dalším problémem, který výstavbu obecně v Turnově brzdí, je i přízrak restituční kauzy Walderode, která pořád běží.“

Dědička majetku šlechtického rodu Walderode Johanna Kammerlander totiž požaduje vrácení majetku. Soud rozhodl, že na panství má nárok, radnice v Turnově se ale odvolala. Vydat dobrovolně rozlehlé pozemky a majetek, o který město pečuje, starosta odmítá. Spor se přitom týká i městských pozemků v Daliměřicích.

Pod pozemky vedou zdroje pitné vody

Kromě nedostatku volných stavebních parcel má Turnov problém i s volnými byty na prodej i pronájem. I proto je tlak na novou bytovou čtvrť veliký. Než se tam ale budou moci lidé přistěhovat, potrvá to řadu let. Důležité teď budou výsledky hydrogeologického průzkumu.

„Výsledky jsou zcela zásadní, protože pod tímto územím vedou zdroje pitné vody. A to ne ledajaké. Jde o největší zásobárnu pitné vody pro Turnov. Proto jsme zadali hned dva průzkumy u renomovaných odborníků, abychom měli jistotu, že takto velká výstavba zdroj vody nijak neohrozí,“ vysvětlil starosta.

Na posudcích od hydrogeologů trvá také odbor životního prostředí Krajského úřadu v Liberci, který se pak bude vyjadřovat ke změně územního plánu v této části Turnova. Posudky by měly být hotové do konce října.

Pokud budou výsledky v pořádku, mohlo by se s výstavbou infrastruktury začít odhadem za pět let. Zájemcům by se pak prodávaly zasíťované pozemky a jejich nabyvatelé se ve smlouvě zaváží pod hrozbou vysoké pokuty, že do čtyř let postaví dům. Toto opatření má zamezit tomu, že někdo koupí stavební pozemek, ale pak s ním roky nic nedělá, čímž brzdí rozvoj města.

Kromě Daliměřic by město mělo připravit na prodej další stavební parcely v lokalitě Zelená cesta – Károvsko. Pozemky by tam měly být jak pro rodinné domy, tak i bytové, aby se v Turnově rozhýbal trh s nájemním bydlením.

Další bytová zóna se výhledově připravuje také vedle turnovské nemocnice.