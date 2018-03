Turnov chce divadlo s odvážnou tváří, má připomínat výbrus granátu

Pokud vznikne nová tvář divadla podle návrhu architekta Josefa Pleskota, vstup ze skla a kovu nepůjde přehlédnout.

„Chtěl jsem, aby přístavba korespondovala s tím, že jsme v Českém ráji. A Český ráj je proslulý nálezem drahokamů, zvláště českých granátů. Proto jsme i fasádu přístavby udělali tak, aby připomínala výbrus granátu,“ řekl renomovaný architekt.

Starosta: Turnov se nebojí moderní architektury

Turnovští zastupitelé teď odsouhlasili, že do konce roku má Pleskot zpracovat projektovou dokumentaci, podle které se pak bude stavět.

„Je samozřejmě otázka, jak se k tomu postaví nové zastupitelstvo po podzimních volbách. Ale doufám, že jsme dali jasně najevo, že Turnov o přestavbu divadla stojí, a že se nebojí moderní architektury,“ řekl starosta Tomáš Hocke. Jestli dokumentace skončí po volbách v šuplíku, nebo se začne opravdu stavět, záleží na odvaze představitelů města.

Odhadované náklady se pohybují od 40 do 60 milionů korun, podle toho zda divadlo opraví naráz, nebo ve dvou etapách. „Zatím to vypadá, že peníze půjdou z městské kasy, protože žádné dotace na opravy divadel dnes nejsou. I proto tu mluvíme o odvaze do stavby se pustit. Já ale doufám, že nové zastupitelstvo bude osvícené, a že priority zvolí tak, aby se divadlo dočkalo podoby, za kterou se nebudeme muset stydět,“ dodal Hocke.

Zázemí divadla je žalostné

Divadlo v Turnově je třetím nejstarším divadlem v Česku. Příští rok oslaví 145 let, ovšem se zázemím, které je už roky žalostné. Kromě samotného vstupu se tak má nové podoby dočkat i foyer, šatny pro návštěvníky, toalety i schodiště.

Zatímco jeviště s hledištěm jsou v pořádku, na úzké chodby se návštěvníci sotva vejdou, toalety jsou miniaturní a herci si nemají kam dát své věci. Chybí i místo, kde si dát o přestávce skleničku.

Oproti původnímu plánu se navíc na přání většiny zastupitelů bude přestavba týkat i sousedního domu s cukrárnou, který se tak s divadlem propojí. Vyhlášený ovocný bar by měl být zachován, v patře pak budou šatny a v podkroví sál pro alternativní divadlo.

„Oceňuji, že se počítá s experimentálním sálem, to je něco, co zdejším hercům už dlouho chybí. Také je dobře, že se do přestavby zahrne i sousední dům s cukrárnou. Nová podoba divadla už tak nebude jen výkřik moderny uprostřed staré zástavby, ale stane se z toho logicky celek propojený nejen architektonicky, ale i provozně,“ řekl zastupitel Ivan Kunetka.