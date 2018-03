Obce z Turnovska přejdou pod Liberec, lidem vadí cestování na úřady

Turnov, který má statut obce s rozšířenou působností (ORP), je nejkřiklavějším příkladem nedokončené reformy veřejné správy. Spadá pod něj celkem třicet sedm obcí, z toho je ale třináct z nich v okrese Liberec, tři pod okresem Jablonec nad Nisou a dvacet jedna obcí pod okresem Semily.

V praxi to pak vypadá tak, že obyvatelé Sychrova jezdí na úřad práce do Českého Dubu, na „sociálku“ a katastrální úřad do Liberce a na stavební a živnostenský úřad do Turnova. A nejsou v tom sami.

„Například v Jeníšovicích, které spadají úředně pod Turnov, musí na úřad práce do Jablonce nad Nisou. Z Radimovic zase jezdí k nám na finanční úřad, úřad práce ale mají v Českém Dubu a stavební úřad v Hodkovicích,“ říká místostarostka Turnova Jana Svobodová.

Turnov s vlastním okresem neuspěl

„Někdo si řekne, že o nic nejde, ale v praxi je to šílené. Když potřebujeme svolat povodňovou komisi, musí k nám přijet tři okresní ředitelé policie. O krajském soudu ani nemluvím, část obcí spadá pod Liberec, část na Semilsku zase pod Hradec Králové. Přičemž každý soud rozhoduje i ve stejných věcech jinak, jiným stylem. Bohužel, soudů se ten návrh přesunů vůbec netýká, i když na to pořád upozorňujeme,“ uvedl tajemník radnice v Turnově Miroslav Šmiraus.

Rozporcování Turnova mezi tři okresy má podle vlády vyřešit jednoduchá operace. Celé ORP Turnov se má přesunout pod Liberec. „To je bohužel návrh, který z našeho pohledu moc neřeší. My jsme chtěli, aby se zřídil samostatný okres Turnov, ale to neprošlo,“ říká starosta Turnova Tomáš Hocke.

Z přesunu pod Liberec nemají radost ani obce kolem Kozákovského hřbetu. „Nadšeni z toho nejsme. Máme to stejně daleko do Turnova jako do Semil. Jezdit za úřady do Liberce hlavně pro starší občany není žádná výhra,“ myslí si místostarostka Rovenska Zdeňka Nejedlá.

„Podporovali jsme vznik okresu Turnov, který by tyhle trable vyřešil. Je to přirozené spádové místo pro okolní obce. Pro lidi je lepší mít všechny úřady v jednom městě. Ale abychom jezdili od nás do Liberce, to je hloupost. Pro nás je v tom případě lepší zůstat u Semil, které máme blíž,“ řekla starostka Tatobit Lenka Malá.

Změny by mohly vést k propouštění úředníků

Nadšení nepanuje ani v Semilech. Podle starostky Leny Mlejnková by okres Semily přišel tímto návrhem o 21 obcí, což by se odrazilo na propuštění úředníků státní správy, kteří by se zřejmě přesunuli do Liberce. Mlejnková chce proto o navržené změně hranic okresů jednat s ministry na jejich výjezdním zasedání v Liberci příští týden.

Měnit občanské průkazy kvůli kolonce okres by si měli i obyvatelé Harrachova a Frýdštejnu. Zatímco Harrachov je dnes semilský, nově by se měl přesunout na Jablonecko. Jablonec si dobrovolně vybrala i obec Frýdštejn, která je dosud pod Libercem. Kdy ale ke změně dojde, není zatím vůbec jisté. Konečný návrh má ministr vnitra předložit vládě do prosince tohoto roku. Turnov proto svůj boj za samostatný okres nevzdává.

„Nám je jedno, jestli budeme okres nebo ne. Bohatě by stačilo, kdyby v Turnově měly detašovaná pracoviště všechny potřebné úřady, za kterými teď musí lidé jezdit na všechny možné strany. Nabízeli jsme státu i budovu, kde by státní úřady mohly sídlit, ale zatím neúspěšně,“ dodal Hocke.