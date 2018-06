Smrt mu byla stále v patách. Dobrodruh z Turnova je teď hrdinou hry

8:05 , aktualizováno 8:05

Kdo jiný než dobrodruh Čeněk Paclt by mohl být v Turnově hrdinou dobrodružné hry, do níž se můžete ponořit prostřednictvím chytrých telefonů. Rodák z Českého ráje sice nepatří mezi české historické osobnosti, ale prožil příběhy, po nichž by bez váhání sáhli tvůrci hollywoodských filmových trháků.