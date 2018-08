Hasiči i záchranáři pod jednou střechou. Turnov vyhlíží společnou základnu

Dnes sídlí obě organizace v nevyhovujících domech na špatně přístupných místech v různých částech města.

„Záchranka i hasiči to mají dnes při každém výjezdu dopravně složité. První sídlí ve zchátralém domě se špatnou dojezdností skrz střed města, druzí mají zase základnu v záplavové zóně. Hledali jsme nový pozemek s dobrým dopravním spojením. Vzhledem k tomu, že v Turnově moc pozemků k dispozici nebylo, je tenhle zdaleka ten nejlepší,“ komentuje liberecký hejtman Martin Půta.

Při velké vodě se hasiči stěhovali

Hasiči i záchranáři si novou základnu přejí. Zjednodušila by jim život.

„Teď musíme při každé výstraze velké vody kompletně výjezdovou jednotku včetně techniky přestěhovat k dobrovolným hasičům na Daliměřicích. Pokud bychom se sestěhovali se záchrankou na jedno nové místo, sníží se nejen náklady na provoz, zlepší se napojení na komunikaci a hlavně stejné místo výjezdu předpokládá shodný čas dojezdu, a to pro nás znamená kvalifikovanou pomoc ostatních složek IZS od úplného začátku zásahu. Pro postiženého pak kvalitnější a hlavně včasnější pomoc,“ vypočetla výhody společné základny mluvčí krajských hasičů Pavlína Bílková.

Záchranáři vidí přínos i v tom, že některé prostory mohou mít s hasiči společné, a tak ušetřit.

„Například různé denní místnosti, odpočívárny, výcvikové a školící místnosti nebo myčka aut mohou být společné. Je to optimální způsob, jak můžou jednotky integrovaného záchranného systému fungovat. Nejideálnější by bylo, kdyby součástí byla i policie, ale tady už existuje velké bezpečnostní riziko, že pokud by někdo napadl toto středisko, vyřadil by naráz všechny složky záchranného systému,“ zamýšlí se provozně technický náměstek Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Jozef Zlevský.

Hasiči musí najít vhodný zdroj dotací

Své plány s novou stanicí má i město Turnov. „Pokud se záměr podaří, rádi bychom tam časem přestěhovali i naši jednotku dobrovolných hasičů, čímž by všichni byli pod jednou střechou,“ podotkl Michal Kříž, radní Turnova a krajský zastupitel.

Pozemek navazující na průtah Turnovem s napojením na rychlostní silnici na Liberec a Prahu koupil kraj za 3,1 milionu korun, půlku mu přispěl Hasičský záchranný sbor ČR. Podle Přemysla Sobotky, náměstka hejtmana pro zdravotnictví, může ale stavba nové základny trvat i několik let.

„Musíme čekat, až hasiči najdou vhodný dotační titul, z něhož svou část zaplatí. Zatím ty peníze nemají,“ mírní nadšení Sobotka. Podle hejtmana bude také třeba přepracovat celou studii. Ta totiž vznikla za předchozího vedení záchranné služby a podle Půta je předimenzovaná.

„Tehdy se počítalo s investicí asi 80 milionů korun, což mi přijde přemrštěné. Kraj nemá tiskárnu na peníze, což si tehdy záchranka asi neuvědomila. Podle mě by se to mohlo postavit o polovinu levněji,“ nastínil hejtman.