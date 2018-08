U soušské přehrady bude konečně kde parkovat. Vyrůst tady má 125 míst

„Běžkaři, cyklisté i pěší turisté se z ní pak dostanou na nedalekou Jizerskou magistrálu,“ říká desenský starosta Jaroslav Kořínek.

Souš se nachází v nadmořské výšce skoro 800 metrů a řadí se mezi nejhezčí místa, kde turisté začínají své výlety po Jizerských horách. V létě je tam příjemněji než v horkem roztopených údolích, v zimě leží na Souši o poznání víc sněhu.

Palčivým problémem Souše je však nedostatek parkovacích míst. Pouze na levé straně silnice několik set metrů od hráze se rozprostírá malé parkoviště asi pro 20 aut.

Desenská radnice dělala v minulých letech větší provizorní odstavnou plochu na pravé straně silnice - přímo naproti hrázi přehrady. Silnice k ní však vede přes první ochranné pásmo vodárenské nádrže. Souš zásobuje pitnou vodou především města a obce na Jablonecku.

„Získat výjimku pro průjezd aut prvním pásmem ochrany je zdlouhavé a složité,“ upozorňuje Kořínek. „Chtěli jsme vyhovět Povodí Labe a nebýt odkázaní na neustálé žádání o výjimky. Proto jsme se rozhodli vybudovat parkovací místa mimo ochranné pásmo na pravé straně silnice, jež vede k Souši. Bude terasovité.“



Ještě letos chtějí otevřít prozatímní parkoviště

Desná se chystá ještě v příští zimě otevřít provizorní parkoviště naproti hrázi. Záleží nicméně na počasí, auta tam mohou stát pouze na zmrzlém sněhu, ne na blátě. Celodenní parkovné tam vychází na 50 korun.

S budování nové moderní odstavné plochy s toaletami a občerstvením by Desná ráda začala už napřesrok „Postavíme ji na našem městském pozemku. Vedle vytvoříme kolečko pro nejmenší běžkaře a prostor pro jízdu na sáňkách a na bobech,“ dodává Kořínek. „Toalety a občerstvení umístíme do bývalého krytu civilní ochrany.“

Nové parkoviště přiláká k soušské přehradě běžkaře i cyklisty, kteří zatím míří na Jizerku a Bedřichov. Ve vrcholné rekreační sezóně se tam však parkoviště rychle zaplní a někteří řidiči nechávají stát auta stát v zákazech. Případně se na Jizerku nebo do Bedřichova vůbec nedostanou.

„Nová odstavná plocha na Souši určitě Jizerce a Bedřichovu odlehčí. Umístíme tam parkovací automat. Cena by tam měla být stejná jako na Jizerce,“ tvrdí Kořínek. „Blízko odstavné plochy za úpravnou vody chceme dělat v zimě upravované běžecké stopy na Desenský hřeben. Věříme, že se na nich domluvíme s Chráněnou krajinnou oblastí Jizerské hory s lesníky. Turisté by se po nich ze Souše dostali na Protrženou přehradu.“

Chystají stavbu vyhlídkové plošiny

Myšlenka s novým parkovištěm běžeckým stopami se zamlouvá Vladimíru Marouskovi z Tanvaldu. „Pokud se běžkaři dostanou z parkoviště do nových tras na Desenském hřebenu, začnou ho nejspíš využívat,“ domnívá se Marousek. „Parkoviště se bude hodit i cyklistům.“

Do plánů na pozdvižení Souše se řadí rovněž výstavba vyhlídkové plošiny, odkud by turisté měli přehradu jak na dlani. „Neměla by mít dvacet metrů, ale spíše pět, aby nad přehradu rušivě nevyčnívala,“ poznamenává Kořínek.

„Polovinu výtěžku z letošní aukce dřevěných soch z řezbářského sympozia věnujeme na vybudování vyhlídkové plošiny. Jde o sedmdesát tisíc korun.“

Ze Souše vede krásná silnice až na druhý konec hor k chatě Smědava, která stojí ve frýdlantské části Jizerek. Cesta ze Souše ke Smědavě je dlouhá jen něco přes deset kilometrů. „Jednáme také o tom, že by turisté směli na lesní cestu, která vede okolo přehrady,“ uzavírá Kořínek.