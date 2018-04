Ubytovny plní dělníci z ciziny, obyvatelé malých měst se jich obávají

„Nárůst počtů zahraničních dělníků dovážených především agenturami práce je v kraji oproti předchozímu roku až o dvacet procent,“ uvedl Milan Šubrt z Asociace samostatných odborů.

Firmy jsou k tomu nuceny, protože jim chybí pracovníci. „Vyvolává to mnohde nevoli tuzemských zaměstnanců. Ti noví lidé nejsou dostatečně zaučení a narůstá počet zmetků, doplácí na to celá fabrika. Vím, že kvůli novým ubytovnám se zase starostové bojí, že jejich obce nebo městečka přijdou o dosavadní klid,“ zhodnotil Milan Šubrt.

Demčák: Již nyní jsou známy určité problémy

Ubytovny pro „gastarbeitry“ vznikají například v Hejnicích. Podle starosty Jaroslava Demčáka to znamená značný zásah do organismu malého města.

Starosta Demčák píše na Facebooku, že cizinci jsou ubytováni v penzionu Dvůr za „pětkou“ pod kinem, brzy se podle něj nastěhují do hotelu Zvon. Stejný provozovatel jej podle něj kupuje. „Tam se jich vejde 40 až 80 dalších. Město nemá legální možnosti, jak tomuto počínání zabránit,“ píše Demčák.

„Ač slyšíme, vidíme a vnímáme velkou nevoli občanů ve věci zahraničních pracovníků z různých koutů Evropy, kteří mají jiné sociální návyky než zdejší obyvatelé Hejnic. Již nyní jsou známy určité problémy, které se v souvislosti s jejich pobytem vyskytly,“ píše Demčák.

Pokládám to za xenofobní názor, míní starosta Frýdlantu

„Pokládám to za xenofobní názor. Chybí pracovníci a pokud firmy, co u nás sídlí, chtějí zachovat konkurenceschopnost, hledají pracovníky jinde. Obavy lidí chápu, ale spíš bychom se měli ptát podnikatelů, jestli můžeme jejich problém společně řešit,“ oponuje starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Ubytovna je i v části Frýdlantu, Albrechticích. „Má ji pronajatou polská firma a bydlí tam polští dělníci. Na kontrole tam byl živnostenský úřad i policie. Žádné problémy s ní ale nejsou,“ uvedl Dan Ramzer.

Starosta Demčák ale odmítá, že jeho postoj je xenofobní. Podle něj jde o reálný strach obyvatel. Obrátil se proto i na místní policejní oddělení. „Strach tu je, lidé vnímají, jak na severu vznikala ghetta. Ubytovaných přibývá,“ řekl starosta Demčák. Jen část bude podle něj pracovat pro firmu CiS systems. Zbytek dojíždí nebo bude jezdit do liberecké průmyslové zóny.

„Dřív u nás nebylo obvyklé, abychom byli ubytovnou pro Liberec. Teď se to, zdá se, děje. V Liberci se už nedá sehnat místo v ubytovně,“ zhodnotil starosta Demčák.

V Hodkovicích se zvyšuje kriminalita

Obavy mají i v Hodkovicích. Ve městě funguje továrna Monroe s tisícovkou zaměstnanců. „Vnímáme to jako problém. Zvyšuje se drobná kriminalita. Máme ale třeba potíž i s tím, že si ti lidé pořídí psa a neplatí poplatky, protože tu nemají trvalý pobyt,“ přiblížila místostarostka Hodkovic Helena Řezáčová.

Ve městě není klasická ubytovna, zahraniční dělníci ale žijí v jednom z domů. A bydlí i v nájemních bytech.

„Pokud jsou to rodiny, děti tu začnou chodit do školy, začlení se. Jakmile jde o svobodné muže, kteří žijí v koloběhu mezi prací a restaurací, je to horší,“ dodala Řezáčová.

„Mnoho firem teď dováží zahraniční dělníky, my nejsme výjimkou. Znovu ale začínáme víc oslovovat jak obyvatele města, tak představitele Hodkovic, abychom místní přitáhli zpět,“ vyjádřil se personální manažer hodkovického závodu Tenneco Monroe Ludvík Dvořák.

Vězňům zabírají místa v ubytovnách Ukrajinci

Potíže kvůli plným ubytovnám už pocítili i speciální pedagogové Vazební věznice v Liberci. Propuštěným vězňům se snaží zajistit střechu nad hlavou, aby jejich náprava pokračovala i na svobodě.

„Je důležité, aby měli propuštění kde bydlet. Jenže týden vám dnes ubytování nikdo nedrží. Maximálně hodinu. Ubytovny jsou teď plné zahraničních dělníků. Získat místo je stále těžší,“ přiblížil speciální pedagog Vazební věznice v Liberci Jakub Valenta.

„Máme plno a rezervace dopředu moc nebereme. Základem jsou zahraniční dělníci, odhadem tvoří sedmdesát procent naší klientely,“ potvrdila Michaela Janusová z ubytovny v Košické ulici v Liberci. „Pokud vím, jiné ubytovny jsou na tom stejně. Některé pronajímají celou kapacitu firmám nebo agenturám práce,“ dodala. V ubytovně mají hlavně lidi z Ukrajiny.

„Máme s nimi vesměs dobré zkušenosti. Jezdí sem za prací a dřou. Jsou rozhodně lepší než kdejaký zevlák z ulice. Když se vyskytnou potíže, s tím člověkem se rozloučíme,“ uvedla Janusová.