V Liberci vyvinuli hojivou náplast z nanovláken, pomůže při operaci střev

Po odoperování části tlustého střeva, například zasaženého nádorem, spojují chirurgové zdravé části orgánu spojkou neboli anastomózou. Přestože jde o častou operaci, právě toto místo bývá příčinou pooperačních komplikací.

Podle studií u šesti až 22 procent pacientů končí smrtí. Přes sešití totiž může prosakovat obsah střev do břišní dutiny, který zapříčiní infekci v těle. Navíc ani okolní tkáň v břiše nebude k místu přirůstat. Srůsty jsou další velkou komplikací.

„Na trhu jsou materiály, které tento problém řeší, ale žádný z nich úniku obsahu střev do těla spolehlivě nezabrání. Naše dvouvrstva tu ambici má,” uvedla studentka Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Markéta Klíčová.

Unikátnost nápadu, který testují lékaři v Biomedicinském centru v Plzni, spočívá v kombinaci dvou materiálů. Spodní hydrofilní nanovrstva přilne k ráně, kryje ji a usnadňuje hojení. Naopak svrchní vrstva je hydrofobní a izoluje anastomózu od prostředí břišní dutiny. Náplast tak simuluje přirozené prostředí v břiše.

„Nanovlákenné materiály mají podobnou strukturu jako mezibuněčná hmota, která je taky plná nanovláken. Zdá se, že naše náplasti tak pomáhají k intenzivnímu hojení,“ uvedl David Lukáš z Fakulty textilní TUL, v jehož týmu vyvíjí Markéta Klíčová nanovlákenný materiál pod vedením Jany Horákové a ve spolupráci s Biomedicínským centrem v Plzni, kterému šéfuje Václav Liška.

Náplast tělo vstřebá

Náplast má i tu výhodu, že až doslouží, tělo ji vstřebá. Náplast už voperovali několika desítkám prasat. Až tyto testy skončí, bude plzeňský ústav žádat Státní ústav pro kontrolu léčiv o povolení klinického testování na lidských pacientech.

„Je to ještě dlouhá trať, ale osobně věřím, že do pěti let by se mohla dostat na trh,“ odhaduje Markéta Klíčová.

V létě ji čekají státnice na oboru Nanotechnologie. Po prázdninách by chtěla nastoupit na katedře netkaných textilií jako doktorandka a v laboratoři tkáňového inženýrství se dále věnovat vývoji nanonáplasti. Věří ve velkou budoucnost využití nanovláken ve zdravotnictví.

„Je pravda, že se o využití nanovláken ve zdravotnictví hodně mluví, ale méně se používají. Myslím, že jejich čas teprve přijde,“ domnívá se Klíčová.

Za objev učiněný na katedře netkaných textilií a nanovlákenných materiálů FT TUL dokázala studentka Markéta Klíčová zvítězit v národním kole soutěže průlomových nápadů Falling Walls Lab. Soutěž dává prostor nápadům s potenciálem změnit svět. V listopadu bude s tímto nápadem libereckou univerzitu a Českou republiku reprezentovat na celosvětovém finále v Berlíně. Účastnit se bude 100 finalistů z celého světa.