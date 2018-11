Liberecká koalice chystá ombudsmana i rozhodování lidí o části rozpočtu

15:15 , aktualizováno 15:15

Dosud to na libereckém zastupitelstvu vypadalo tak, že občané, kteří si přišli postěžovat nebo na něco upozornit, se většinou ničeho nedobrali. Zastupitelé je vyslechli a přešli k dalším bodům. To by se mělo změnit.