Valachová kryla zneužití chlapce, zlobí se Canov. Chce pro ni trest

Podle Canova kryli případ pohlavního zneužití třináctiletého, mentálně postiženého chlapce v dnes už bývalém výchovném ústavu v Chrastavě. To, že ho znásilnil o dva roky starší chovanec ústavu, který s ním sdílel pokoj, prokázal minulý týden soud v Hradci Králové. Jak vyplývá z rozsudku, odsoudil mladíka podmíněně na sedm měsíců.

„Tím to ale nesmí skončit. Musí být potrestáni i ti, kteří dopustili totální rozvrácení fungujícího systému v ústavu, což pak umožnilo, aby jeden chovanec znásilnil druhého. Skandál je o to větší, že příslušní lidé se to snažili ututlat,“ tvrdí Canov.

Valachová se postavila za tehdejší ředitelku

Na vině je podle něj tehdejší prozatímní ředitelka ústavu Soňa Cpinová, která nastavený režim v ústavu rozvolnila a zneužití chlapce opakovaně odmítla oznámit policii. Valachová se ale za Cpinovou postavila.

„Je naprosto neuvěřitelné, že tehdejší ministryně a její náměstek tohle tutlání podporovali. Měli by za to také nést odpovědnost, když soud uznal, že k pohlavnímu zneužití opravdu došlo,“ tvrdí Canov.

Současného ministra školství Roberta Plagu tak žádá, aby vše znovu prošetřil. „Pan ministr se nejprve s obsahem otevřeného dopisu i celou kauzou musí podrobně seznámit a situaci zvážit. Ve chvíli, kdy bude hotové stanovisko, budeme o věci dále informovat,“ sdělila mluvčí ministerstva Jarmila Balážová.

Valachová chce na Canova podat trestní oznámení

Kateřina Valachová si to ale nechce nechat líbit. „Důrazně se ohrazuji vůči účelovému a děravému vykreslení událostí senátorem Canovem. Naopak, výchovný ústav jsem se rozhodla zrušit a to na základě zjištění nezávislých kontrolních institucí i na přímou výzvu pana Canova. A i když je všeobecně známý naturel pana Canova, tak vzhledem k jeho sprostým a odporným nařčením na moji adresu, která se mě dotýkají jako ženy i matky, na něho podám trestní oznámení pro pomluvu příslušnému státnímu zástupci.“ Z toho si ale Canov nic nedělá.

„Jen ať to klidně udělá. Vše, co tvrdím, je doloženo. Paní Valachová to nechala zamést pod stůl a přes svou mluvčí ještě postup ředitelky ústavu omlouvala. Nechápu, na co si chce stěžovat, když i soud potvrdil, že k pohlavnímu zneužití chlapce došlo. Ale ten chovanec, který to udělal, není jediným viníkem, “ trvá na svém Canov.

Chlapec byl na pokoji se starším chovancem

K případu došlo v červnu 2016. Krátce předtím rezignovala ředitelka výchovného ústavu Markéta Sochorová kvůli tomu, že v ústavu panoval podle ministerstva příliš přísný režim. Pořádek tam měla udělat ministerstvem dosazená Soňa Cpinová. Ta ale zavedené poměry uvolnila natolik, že si za to vysloužila kritiku zaměstnanců ústavu.

Vychovatelé také protestovali proti tomu, aby třináctiletého, mentálně postiženého chlapce dala na pokoj s o dva roky starším chovancem. Ten totiž mladšího spolubydlícího už před tím obtěžoval a vyžadoval na něm sexuální hrátky. Cpinová mu ale dovolila, aby se na pokoj, který dřív oba chlapci spolu obývali, vrátil. Námitky personálu nepomohly. Krátce na to byl mladší chlapec znásilněn.

„Podle názoru psycholožky nebylo nutné podávat trestní oznámení. O žádné brutální znásilnění nešlo,“ hájila se tehdy Cpinová a ministerstvo její postoj schválilo. Trestní oznámení podal tehdy až reportér TV Nova Ivan Berka, kterému se náhodou zneužitý chlapec svěřil, když v ústavu natáčel reportáž.