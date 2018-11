Opuštěné děti dostanou stromky z Ralska, nedokonalé ale vonící lesem

„Je to tradice, kterou v Ralsku držíme už déle než deset let. Stromky dětem dodáme i rozvezeme zdarma tak, aby je měly před nedělí 2. prosince, kdy začíná advent,“ říká Roman Vohradský, ředitel divize Vojenských lesů v Mimoni, která v Ralsku hospodaří.

Stromky z Ralska zamíří celkem do sedmi dětských domovů v Libereckém kraji - do České Lípy, Dětského centra Sluníčko v Liberci, do Hamru na Jezeře, Dubé-Deštné, Semil a Frýdlantu, ale také do Krompachu.

Do každého z nich Vojenské lesy posílají jeden velký stromeček do společných prostor a pak menší borovičku pro každou „rodinku“, tedy menší skupinku dětí. Jejich Vánoce se tak alespoň v něčem přiblíží svátkům ostatních dětí, které mají své rodiny.

Stromy by stejně padly

„Jde o borovičky, které jsou typickou dřevinou Ralska. Vybíráme nejhezčí stromky z těch, které bychom vytěžili v rámci výchovných zásahů v porostech,“ upřesňuje Vohradský. Borovice jako vánoční strom má řadu odpůrců, kterým vadí jejich řídká patrovitost. Vohradský ovšem tyto dřeviny obhajuje.

„Možná nejsou tak tvarově dokonalé jako vánoční stromky pěstované na specializovaných plantážích ve Skandinávii, kterým dává veřejnost často v posledních letech přednost. Ale pro mne osobně je tohle skutečnější, opravdovější vánoční stromeček. Ten, který rostl v naší přírodě,“ dodává ředitel mimoňské divize Vojenských lesů.

Vedle toho Vojenské lesy a statky pravidelně dětské domovy oslovují s nabídkou programů lesní pedagogiky, kde je lesníci VLS seznamují s přírodou v jejich okolí i základními informacemi o lesnictví a myslivosti.