Vedení Turnova chtělo originální hřiště, porušilo ale podmínky

„Z předložených dokumentů je patrné, že jeden z dodavatelů dostal možnost svoji nabídku upravit tak, aby byly odstraněny námitky hodnotící komise, pro které nebyla tato nabídka vyhodnocena jako odpovídající zadaným požadavkům. Ke změně došlo mezi jednáním hodnotící komise a jednáním rady města, která měla konečné slovo. Jiní účastníci možnost upravit svoji nabídku neměli,“ uvedl předseda kontrolního výboru Michal Loukota.

Zájemce, který na výzvu radnice nabídku upravil a následně i zakázku získal, je firma Hřiště hrou člena radniční koalice Tomáše Tomsy. Radní tak vyřadili nejlevnějšího uchazeče, kterého doporučila hodnotící komise.

Opozice: Radní si zajišťují Tomsovu přízeň

Podle opozice si tak radní zajišťují Tomsovu přízeň. „Zastupitel Tomsa je důležitým, čtrnáctým hlasem současné koalice. Před časem vystoupil z ANO, ohlásil, že bude jenom podporovat koalici a stal se tím pádem jakýmsi jazýčkem na vahách. Vypadá to, že si vedení města jeho loajalitu zajišťuje přihráváním městských zakázek a ohýbáním nastavených pravidel,“ uvedl Jiří Mikula (TOP 09).

Něco takového ale vedení města odmítá. „V době, kdy jsme tuto zakázku schvalovali, byl pan Tomsa v našem hnutí ANO. Vystoupil až v říjnu. Je nesmysl, že jsme si jeho hlas kupovali půl roku před tím, než vystoupil,“ řekla místostarostka Jana Svobodová (ANO).

Kontrolnímu výboru i dalším zastupitelům přitom vadí i to, že původně mělo dětské hřiště stát čtyři sta tisíc korun, náhle ale radní navýšili cenu na dvojnásobek bez žádosti o výjimku, což je v rozporu se směrnicemi města o zadávání zakázek.

„Nikdo jiný než pan Tomsa nemohl na toto navýšení reagovat, v tom je ten problém,“ zmínil zastupitel Ivan Kunetka (Turnov potřebuje změnu).

Byla chyba, že jsme nepožádali o výjimku, říká radní

Tomsa se ale brání, že nešlo o žádný komplot. „Byla známá cena, kterou je město ochotno utratit za herní prvky na hřiště. Věděli to jak ostatní zájemci, tak já. Že konkurence nabídla prvky za nižší cenu a ne tak originální, to byla její volba,“ zdůvodňuje Tomsa.

Právě kvůli originalitě Draka se podle radní Hany Maierové (Nezávislý blok) celá zakázka upravovala.

„Dělali jsme to v dobré víře. V lokalitě, kde je toto hřiště, je asi nejvíc dětí v Turnově. Chtěli jsme hřiště zajímavé. Původně jsme mysleli, že stačí menší za čtyři sta tisíc, ale pak jsme cenu zvedli, protože ta lokalita si to zaslouží. Byla chyba, že jsme nepožádali o výjimku ze směrnice. Ale nabídka pana Tomsy byla opravdu originální. Proto jsme mu umožnili, aby trochu pozměnil výškové poměry a dopadové plochy, aby se Drak mohl realizovat,“ uvedla Maierová.

Starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok) přiznává, že v tomto případě je výčet pochybení opravdu veliký. „Velmi mě mrzí, že k tomu došlo. Chtěli jsme, aby hřiště měly děti co nejdříve. Omlouvám se za to, je to pro nás všechny veliké poučení. Kupování hlasů pro koalici ale odmítám,“ řekl.

Návrh opozice, aby rada města odstoupila nebo svou legitimitu znovu stvrdila při tajném hlasování na dalším zastupitelstvu, ale neprošel. Pro bylo jen deset zastupitelů, třináct bylo proti.