Lidé si stěžovali, ubytovna pro zahraniční dělníky tak z Vesce zmizí

Studentů ubývá, a tak univerzitě stačí jen koleje v Harcově. Areál ve Vesci tedy univerzita provozovala jako ubytovnu pro převážně agenturní pracovníky, kteří pracují v nedaleké průmyslové zóně.

„Neustále se tam motají nějací opilci, kteří dělají neskutečný nepořádek, všude se válí krabice od levného vína. Někteří cizinci obtěžují kolemjdoucí, pokřikují na děti, je to prostě děs,“ uvedla jedna z obyvatelek Vesce Jana Pokorná.

Univerzita provozuje ubytovnu nelegálně

Stížnosti místních se dostaly i na zastupitelstvo. To mělo rozhodnout, zda povolí změnu územního plánu.

„Jde o to, že univerzita provozuje tuto ubytovnu nelegálně. Původně to byly koleje, to bylo v pořádku, ale ubytovna je na černo. Platí tu stavební uzávěra pro podobné typy ubytování zahraničních dělníků. Přijetím změny územního plánu bychom tedy tuto ubytovnu legalizovali,“ sdělila náměstkyně primátora Karolína Hrbková.

I proto se někteří zastupitelé zdráhali pro změnu územního plánu hlasovat. „Je to zařízení, které do tamní čtvrti nepatří, jen by to poškodilo místní lidi,“ argumentoval například zastupitel Jaromír Baxa.

Podle náměstka primátora pro školství Ivana Langra jsou ale tyto obavy zbytečné. Univerzita se totiž sama rozhodla ubytovnu pro zahraniční dělníky zrušit. „Bavili jsme se o tom s rektorem už v létě, že tato ubytovna je nešťastná. Univerzita proto slíbila, že provoz ukončí,“ řekl.

Z koleje může být start-up inkubátor

To následně potvrdila i mluvčí Technické univerzity Barbora Jónová. „Smlouva končí ke konci letošního roku a už ji prodlužovat nebudeme. Je to domluvené i s agenturou, která tam dělníky ubytovává,“ uvedla.

Co bude s vyklizeným objektem, kde v době kolejí byla původně kapacita tři sta osmdesát lůžek, zatím univerzita přesně neví. Areál bere jako rezervu pro budoucí rozvoj. „Definitivní plány do budoucna ještě nemáme, ale zvažujeme prostor využít jako start-up inkubátor,“ dodala Jónová.

Kam se přestěhují agenturní pracovníci, kteří na ubytovně bydleli, zatím není jasné. Denně jich tam bylo okolo sto dvaceti.

„Na jednu stranu je dobře, že už nebudou tady, ale tím se ten problém jen přesune jinam. Mělo by se to řešit nějak komplexněji,“ okomentoval rozhodnutí o zrušení ubytovny další z obyvatel Vesce Roman Kolář.