Kaplanka nechala vězně nahlížet do spisů, u soudu dostala podmínku

Ty jsou uvedeny v nařízení vlády jako preparáty obsahující návykové látky. Za to jí soud vyměřil úhrnný podmíněný trest na rok a půl se zkušební dobou dva a půl roku.

„Ať už byl motiv jakýkoliv, tak soud jednoznačně prokázal, že údaje z interního vězeňského systému sdělovala obžalovaná Wachová osobám, kterým nepříslušely. Dělala to, ačkoliv jí to zakazovaly interní předpisy a byla o tom poučená,“ zdůvodnila rozsudek soudkyně Marta Pražáková.

Tresty padly i za donášení léků

Úhrnný trest dva a půl roku nepodmíněně samosoudkyně vyměřila vězni Miloši Levkovi, který podle rozsudku inicioval to, aby mu do věznice kaplanka léky donesla. Rovněž požadoval, aby mu vyhledávala informace o ostatních vězních v interním systému.

Trest jednoho roku s roční podmínkou soud vyměřil známé Levka Michaele Miturové za to, že kaplance léky donesla.

Obžalovaný Levko měl ve věznici funkci zástupce odsouzených na oddíle D. Předával informace od dozorců odsouzeným a obráceně.

„Zodpovídal jsem taky za pořádek a klid. Musel jsem vědět, kdo je kdo,“ vypověděl v průběhu hlavního líčení Miloš Levko, proč jej zajímaly údaje o ostatních vězních.

Rozsudek zmiňuje 26 lustrací. Kaplanka je ve většině případů sdělovala odsouzenému Levkovi, v pěti případech jinému vězni. Z počítače šlo vyčíst, kdy bude vězeň eskortován, pro jaký čin je ve vězení nebo jaké jsou jeho rodinné poměry. V některých dnech bylo i několik lustrací.

Kaplanka připustila chybu

Levko si během své výpovědi vzpomněl jen na některé lustrace. Například 15. února 2006 potřeboval údaje o jednom z odsouzených, protože jej ostatní vězni pokládali za konfidenta. „V cele byly konflikty. Pomohlo, když jsme ho přestěhovali na jinou celu,“ řekl Levko.

Státní zástupce poukázal na to, že obžalovaný díky privátním informacím získaným z vězeňského systému dokázal ovládat ostatní vězně. To se ale během hlavních líčení nepodařilo prokázat.

Bývalá kaplanka během svého výslechu připustila, že udělala chybu, když nechávala vězně nahlížet do vězeňského informačního systému. „Někdy ale přišel člověk, co to tam dokázal narušit. Bylo to v zájmu věci, aby se s vězni dalo pracovat,“ hájila se Wachová.

Údajně se hlavně snažila pomoci vězňům. „Ano, párkrát jsem donesla léky na bolesti, párkrát si ode mě vzal prášky na spaní. Nespavost je ve vězení velký problém. Nešlo ale o obchodování,“ vypověděla Wachová.

„Paní Wachová je tak hodná a tak ráda pomáhá, že je to až neuvěřitelné. Pomáhá nezištně,“ vypověděl u soudu obžalovaný Levko.

Rozsudek ještě není pravomocný, všechny strany si vzaly lhůtu na rozmyšlenou, jestli se odvolají.