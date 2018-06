Víska se chce ukázat světu, pomoci mají tabule i kniha o zajímavostech

Mají tu dva pomníky – jeden vzpomíná na oběti první světové války, druhý na americký bombardér zřícený před koncem té druhé. Také tu stojí strom, zvaný Dub ochránce, díky němuž při povodni unikl zkáze rodinný dům.

K vidění je tu také snad největší množství hrázděných domů na celém Frýdlantsku a také malá vodní elektrárna, která slouží už pětadevadesát let.

Ale to není zdaleka všechno.

Na zajímavosti upozorní dvojjazyčné cedule

Tuhý vypracoval projekt nazvaný Sto let Československa – sto let Vísky.

„Dvojjazyčné informační tabule by mohly turisty upozornit na naši vodní elektrárnu, soubor hrázděných stavení, ale i na jedinečnou protipovodňovou ochrannou hráz,“ naznačil Tuhý.

Krom toho by mohly informovat o historii místní textilky Hermanna Pollaka, jež stávala ve středu obce, připomenout hrázděnku číslo 36, kterou bylo nutné po velké vodě v roce 2010 strhnout či ukázat letecké panorama Vísky.

Objevit by se v rámci chystaného projektu měla také faktografická publikace, která by obsáhla historii jednotlivých domů ve Vísce včetně fotografií a seznamu jejích obyvatel za posledních sto let.

Na knihu a cedule ve Vísce shánějí peníze

„Je tady parta několika lidí, která tím doslova žije. Vyvíjejí velké úsilí, zjišťují, kdo tu žil a pátrají po historii,“ pousmál se Tuhý. „Už jen kvůli nim ta publikace musí vyjít.“

Nyní se Tuhý snaží sehnat na své plány peníze. Náklady vyčíslil na něco málo přes dvě stě dvacet tisíc.

„Bude milé, pokud se podaří získat třeba nějaký příspěvek z kraje. Žádal jsem písemně i potenciální mecenáše. Kdyby kdokoliv mohl a chtěl pomoci, byl bych mu vděčen,“ uzavřel vísecký patriot.